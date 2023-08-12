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港聞

港聞二

新冠礙重振 旅客回復至核災前六成

【明報專訊】福島核事故發生至今十多年，不少廢墟開始重建工程，部分沿岸地區亦重現旅遊足迹。根據福島縣觀光交流局數據（見圖），2019年到訪該縣的遊客已回復至接近災前水平，有5634萬人次，較災前的2010年5718萬人次略少；惟新冠疫情亦影響遊客人數，2021年遊客人次為3545萬，為災前一年的逾六成。對於有意見認為一旦排放核污水，旅客或會有食安憂慮及減低到福島縣及附近城市的旅遊意欲，日本國家旅遊局回覆本報稱，局方期望有更多香港旅客到訪日本三大都市圈外的地方，日後會繼續在社交平台及網站等介紹包括福島縣等日本各地的旅遊魅力。

日本旅行業協會回覆本報查詢稱，為支援東北地區重建，2014年4月至2021年3月在東北地區太平洋沿岸舉行自然環境修復活動，期望實現「新東北旅遊」。協會旗下「社會貢獻委員會」成員去年10月亦到訪福島，視察福島第一核電站及「處理水」現場，並與當地持份者交流。翻查協會官方網站，協會去年2月曾資助會員在職培訓，到訪包括三陸復興國家公園的陸奧潮風步道，以及福島第一核電站「處理水」現場等，期望業界持份者未來向遊客分享見聞，並稱旅遊業界有能力讓遊客重返東北地區旅遊，以協助當地重建和復興。

相關字詞﹕日本國家旅遊局 日本旅行業協會 福島核災 福島核污水系列

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