新冠礙重振 旅客回復至核災前六成

【明報專訊】福島核事故發生至今十多年，不少廢墟開始重建工程，部分沿岸地區亦重現旅遊足迹。根據福島縣觀光交流局數據（見圖），2019年到訪該縣的遊客已回復至接近災前水平，有5634萬人次，較災前的2010年5718萬人次略少；惟新冠疫情亦影響遊客人數，2021年遊客人次為3545萬，為災前一年的逾六成。對於有意見認為一旦排放核污水，旅客或會有食安憂慮及減低到福島縣及附近城市的旅遊意欲，日本國家旅遊局回覆本報稱，局方期望有更多香港旅客到訪日本三大都市圈外的地方，日後會繼續在社交平台及網站等介紹包括福島縣等日本各地的旅遊魅力。