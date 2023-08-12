港攝影師拍廢墟 想像「已消失日常」

今年初先後到訪雙葉町及大熊町等廢墟的Johnny提到，因獲邀出版攝影集，計劃涵蓋香港以外的廢墟，故趁福島縣重建期間盡快前往當地記錄時刻。他曾訪大熊町的圖書館及社區中心，稱網上資料顯示有原居民冀保留該座歐陸風格建築，惟政府以建築殘留核輻射為由清拆。最終他與另一作者Eric上月於書展出版攝影集《空城記》。Johnny稱核事故發生12年後，港人聽到福島或擔驚受怕、不敢接觸，惟當地人積極重回正軌，故期望讀者知道「福島不是很可怕或危險地方」，相信日本政府衡量核輻射合乎標準才開放相關地區。

被問到一旦排放核污水會否影響再訪當地意欲，他稱福島正逐步復蘇，正如仙台及青森等受災地區已復蘇，若市民有機會應以客觀及科學角度到訪，否則先入為主對福島並不公平。