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港聞

港聞二

港攝影師拍廢墟 想像「已消失日常」

【明報專訊】本港攝影師Johnny今年初重訪福島縣廢墟，提到對學校廢墟的印象深刻。他說3月是日本的畢業季節，談到他拍攝的其中一所學校，從現場遺下的種種痕迹，他推斷當年地震發生時，學校正綵排畢業禮，掛於禮堂的橫額顯示典禮尚有8天舉行，「12年前屬平常的畫面，卻一夜之間消失」。他表示屬地震帶的日本對災難應變方法理應純熟，相信居民認為事故後兩三日可回家，「無預料核災難發生，12年後仍無法回家」，為當年災民感震撼及不開心。

今年初先後到訪雙葉町及大熊町等廢墟的Johnny提到，因獲邀出版攝影集，計劃涵蓋香港以外的廢墟，故趁福島縣重建期間盡快前往當地記錄時刻。他曾訪大熊町的圖書館及社區中心，稱網上資料顯示有原居民冀保留該座歐陸風格建築，惟政府以建築殘留核輻射為由清拆。最終他與另一作者Eric上月於書展出版攝影集《空城記》。Johnny稱核事故發生12年後，港人聽到福島或擔驚受怕、不敢接觸，惟當地人積極重回正軌，故期望讀者知道「福島不是很可怕或危險地方」，相信日本政府衡量核輻射合乎標準才開放相關地區。

被問到一旦排放核污水會否影響再訪當地意欲，他稱福島正逐步復蘇，正如仙台及青森等受災地區已復蘇，若市民有機會應以客觀及科學角度到訪，否則先入為主對福島並不公平。

相關字詞﹕書展 福島核污水排放 福島核污水系列

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