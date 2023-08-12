未忘災區欲救無從 倖存者對排核水「信任而不安」

「核能帶來光明」橫額置傳承館出口 嘆諷刺

數年前開幕的「東日本大地震與核能災害傳承館」，出口處擺放一幅大型橫額，寫道「核能是帶來光明未來的能源」，旁有一輛當年因海嘯損毁的消防車殘骸。根據傳承館資料，標語由當地一名小六生創作，於1987年市政府比賽脫穎而出，1988和1991年先後置於雙葉市車站及市政廳前；至2016年塌下，當地才拆卸及仿製相關標語的橫額，放在傳承館。記者在該館出口處遇上適逢假期到訪的栗原先生，他直言標語相當諷刺。

與兒子一同參觀的栗原說，館藏照片勾起他對災難的回憶。他稱，二戰後日本經濟起飛，當時政府推動核能發電，惟他認為政府低估核電風險，導致當年發生地震及海嘯後的核泄漏事故。至於對現屆政府排放核污水的看法，栗原先生如是說：「當然信任政府認為安全的看法，但內心仍感不安。」