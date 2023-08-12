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港聞

港聞二

未忘災區欲救無從 倖存者對排核水「信任而不安」

【明報專訊】日本東北大地震導致近1.6萬人死亡，福島縣倖存者栗原先生憶述，出事後時任政府下令不能進入福島縣等地區，在貨運公司工作的他亦無法運送食物及燃料到災區，對不少災民飽受糧食及燃料不足折磨感難過。事故發生正值3月，栗原稱當時天氣仍相當寒冷，不少災民走到車上避難，反因開暖氣而吸入過多一氧化碳身亡，對栗原先生而言，這些十多年前的景象至今「難以忘懷」。

「核能帶來光明」橫額置傳承館出口 嘆諷刺

數年前開幕的「東日本大地震與核能災害傳承館」，出口處擺放一幅大型橫額，寫道「核能是帶來光明未來的能源」，旁有一輛當年因海嘯損毁的消防車殘骸。根據傳承館資料，標語由當地一名小六生創作，於1987年市政府比賽脫穎而出，1988和1991年先後置於雙葉市車站及市政廳前；至2016年塌下，當地才拆卸及仿製相關標語的橫額，放在傳承館。記者在該館出口處遇上適逢假期到訪的栗原先生，他直言標語相當諷刺。

與兒子一同參觀的栗原說，館藏照片勾起他對災難的回憶。他稱，二戰後日本經濟起飛，當時政府推動核能發電，惟他認為政府低估核電風險，導致當年發生地震及海嘯後的核泄漏事故。至於對現屆政府排放核污水的看法，栗原先生如是說：「當然信任政府認為安全的看法，但內心仍感不安。」

相關字詞﹕福島核災 核能 東日本大地震與核能災害傳承館 福島核污水系列

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