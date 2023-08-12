災區漸癒 核殤不忘 避難者大減公司進駐 福島建數十紀念設施傳承

明報記者 施晉宇 賴俊傑 福島、東京報道

翻查日本復興廳資料，已解除「避難指示」地區的居民逐漸增加，由2017年4月約4000人增至今年4月約1.6萬人。與福島第一核電站距離約6公里的雙葉町近年逐步解封，處於廢墟與重建的交界，有被植物纏繞、四處裂縫的住屋、商舖及社區中心等災後遺蹟，時空彷彿停頓事故當日；有依稀的車來人往，烈日下忙於在工地重建；亦有由地產公司在雜草叢生的空地上展示「賣地」的鐵牌。

隨公司遷入 六旬工人指荒蕪需習慣

雙葉町其中一個區域有數十間新建住屋。從事生產碳纖維工作的小野先生稱，公司在雙葉町增設工廠分部，他上月中遂從埼玉縣搬到該區居住，周末再回埼玉縣休息。年屆六旬的他稱，一房單位月租5.8萬日圓（約3000港元），不比市區便宜，又指附近「荒蕪」，最近的超市要駕車10分鐘才到，惟相信假以時日會習慣這生活模式。對於政府即將排放核污水，他相信只要符合國際標準，他不擔心影響食安，反憂外界過度揣測會影響漁民生計。

本報記者上月到訪同受海嘯影響的新地町，當年的頹垣敗瓦已消失，新建的包括新地町車站，以及附近一帶的酒店、綜合商業設施及能源中心，炎夏之下沙灘吸引數十市民游泳和曬太陽。公園旁的北畑墓地在海嘯時被夷為平地，當地政府把遺下的墓碑和遺骸搬到龍正寺，並因當年海嘯巨浪高逾10米，在10米高斜坡興建「釣師北畑墓地跡」，期望成為「永恆記憶及每個人的寧靜之地」。

36震災傳承設施 記影像遺物縣民心聲

對日本人而言，記錄和紀念都是重建重要一環。海嘯後，日本政府於福島縣興建36個「震災傳承設施」，期望達到「安撫災民靈魂」、「流傳並與世界分享日本核災經歷和教訓」及「展現實現復興的堅定決心」。其中2020年在雙葉町開放的「東日本大地震與核能災害傳承館」，展示3．11地震、海嘯及核事故時序、日本國內外的應對和支援，亦有由縣民分享心路歷程的短片。位於相馬市的「伝承鎮魂祈念館」則透過災時影像及遺蹟遺物，了解事故來龍去脈，館外有寫上死難者名字的「慰靈碑」，供參觀者在碑前鞠躬悼念。福島縣尚有其他傳承設施，仍在建設。

【福島核污水．系列五】