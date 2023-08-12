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港聞

港聞二

612基金收海外捐款案 葉寶琳卓佳佳保釋

【明報專訊】警方國安處前日拘捕10名男女，涉嫌串謀「612人道支援基金」接受海外組織捐款，並資助支援逃亡海外者或推動制裁香港的組織。部分被捕人昨日深夜至今日凌晨陸續保釋，包括612基金秘書處前職員卓佳佳及葉寶琳。

葉寶琳今晨零時許離開馬鞍山警署，約10名親友迎接，包括社民連黃浩銘。葉向在場傳媒說「辛苦晒咁多位」，多次雙手合十及鞠躬，登上白色私家車離開，未回應記者提問。

據悉另有至少3名被捕人與「612人道支援基金」有關，包括黃芷欣、趙崇佳及蔡蕊芝。翻查資料，趙崇佳為社民連成員，2017年6月30日爬上金紫荊雕塑示威被捕，當時獲准保釋，2018年參選浸大學生會落選。

一被捕者為忠醫董事 職員稱診所續營業

另至少一名被捕人與中醫診所「國難忠醫」有關，被捕人郭鎮峰為「忠醫診所福氣堂有限公司」董事，透過「豐隨有限公司」擁有「忠醫」逾半股份。「忠醫」2021年10月26日成立，共兩名董事，由「豐隨」及另一間無限公司持有；「豐隨」則於2017年11月16日成立，由郭全資擁有，辦事處地址為長沙灣商廈單位，與忠醫診所（荔枝角）相同。

忠醫診所昨晚於Instagram稱，負責人剛獲釋，感謝大家關心。

本報記者昨以顧客身分致電忠醫診所，職員強調他們為忠醫診所，5間診所仍有營業，可預約診症。

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