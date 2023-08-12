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港聞

港聞二

美投資禁令 不涵大學合作、銀行貸款 史維：商品化或受限 唐偉康料港影響小

【明報專訊】美國總統拜登日前簽署行政命令，禁止或限制美國企業在半導體、量子信息技術及人工智能3個敏感科技領域對華（包括港澳）投資。本報翻查美國財政部根據行政命令制訂的擬議法規文本，美方稱受限制投資行為的定義並不涵蓋大學之間的研究合作、銀行借貸或匯款等（見表）。本身是航天工程學者的科大前校長史維向本報說，理解新措施針對投資而不直接針對大學，但大學與商界的商品化或技術合作仍可能受新政策影響。美國前駐港澳總領事唐偉康認為，香港並無太多受行政命令影響的科技，認為對港實際影響可能較小，宏觀而言他認為對華投資的寒蟬效應可能超出行政命令規管的範圍。

港多間大學持觀望態度

史維形容，海外大學與香港的大學對彼此看法已有別數年前，但相信要處理大學問題和關注，最好根據由來已久的學術框架行事。本港多間大學對美方新措施持觀望態度，港大發言人說，需了解政策詳情，目前不評論。中大稱，各地高等教育機構學術研究和交流合作應免受政治因素影響，會持續留意事態發展。科大稱，會一如既往與全球不同機構及院校建立合作關係，並會加強基礎研究，以減低地緣局勢的影響。

美國財政部在前日公開諮詢的法規草稿建議，禁止對華投資及須匯報投資的科技範疇，除禁止美國實體或公司投資芯片核心技術的電子設計自動化等技術，其他集成電路設計及生產，或用作人臉識別的人工智能系統等涉華投資，則需在交易完成後30日內向美國財政部匯報。

公開市場投資華科技公司股份可豁免

諮詢稿同時提及，美方新措施政策原意並非牽連大學研究、銀行匯款及原材料採購等行為，除非此類行為被用作規避限制投資。諮詢稿中又明文舉例，若美國銀行處理美國企業受禁的投資交易，銀行本身不受影響。

諮詢稿再舉例，若美國人在外國基金的投資委員會任職，只要他在委員會批准投資受禁科技範疇時避席，則仍不視作明知指示在受禁範疇投資。

唐偉康：美大學仍有興趣合作 避華國有資金

美方目前建議，在法規中豁免在公開市場投資中國相關科技公司的股份，根據美國白宮公布政府高層官員在傳媒簡介會解釋，中國「有足夠的錢、但缺乏的是知識（know-how）」，而限制風投或私募基金投資，是針對投資同時的無形作用，例如投資者向專家推介投資的公司，或串連同行的公司。

唐偉康說，美國大學及學者仍有興趣與中國大學合作研究，但趨勢是避開可作軍用的科研及中國國有機構資金。今次行政命令同時涵蓋港澳，唐偉康說與2020年起美國取消出口管制上香港與內地差別對待一致，但不代表華府會再進一步提出新的涉港措施。

史維則形容，跨太平洋區內氣氛過去數年已大幅改變，新政策只是進一步鞏固國家層面互動框架，認為官方辭令外毋須過多解讀。他又說，大學之間國際交流及合作仍進行，但日後加強「平衡方式」促進合作。

相關字詞﹕史維 美國財政部 美國限制對華投資

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