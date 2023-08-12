明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

倘不回應五大訴求 鄒家成：會反對財案

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第104天審訊。被告鄒家成自辯稱，如果財政預算案僅向市民提供「甜頭」，卻沒有回應「五大訴求」，他會反對財案。控方問，鄒家成將雙普選視為最重要的訴求，萬一政府僅拒絕落實雙普選，他會否妥協；鄒家成稱「袋住先啦」，指爭取雙普選不是一時三刻的事，政府展開公眾諮詢亦需時。鄒家成作供完畢，下周一（14日）將傳召柯耀林的辯方證人作供。

控：倘僅拒絕雙普選 鄒：袋住先

曾發起「墨落無悔」抗爭派聲明書的鄒家成供稱，起初知悉初選參加者要簽署共同綱領，戴耀廷突然宣布不必簽協議，刺激他和梁晃維、張可森思考草擬聲明，以展現抗爭意志。墨落其中一句為「墨落理應無悔，否則等於失信於選民」，鄒透露由張可森執筆，旨在諷刺戴耀廷「講咗嘅嘢唔算數」，亦有畫龍點睛的作用。控方盤問指該句子「點睛」之處是要否決財案，迫政府回應五大訴求，鄒則指句子的精要之處在於選民二字，反映簽署人要向選民問責。

墨落的兩大重點，包括簽署人會運用立法會權力否決財案，並遵守棄選機制。鄒表示，各人討論草擬墨落時，猶如將不同議題扔入兩個籃子，一個籃子是「最大公因數」，另一籃子是爭議項目。鄒稱否決財案屬於後者，因各人尚未有共識；棄選機制的字眼則寫得較籠統，因各區未完成商討目標議席。鄒提及，墨落沒有涵蓋已達成共識的項目，包括舉辦初選等4點共識，引起法官提問（見表）。

不同意墨落填補戴所留空白

控方關注，戴耀廷擔心簽署協議會變成參選者的「死亡之吻」，鄒發起墨落是否為了承擔DQ（取消資格）風險；鄒回應稱發起墨落是讓參選人自行承擔DQ風險，他不同意墨落會填補戴耀廷留下的空白（fill the gap of Benny Tai），發起墨落和戴的言論未必有密切因果關係。

撰寫墨落的張可森曾受訪稱，不會因應政府「回價」而不攬炒，形容抗爭是「不容妥協的藝術」。鄒家成庭上表示同意張的說法，如果政府提供「派錢」等甜頭，但無回應五大訴求，他就會反對財案；除非財案回應五大訴求，他才願意商討。控方問，假設政府回應一至兩個訴求，鄒會否商討；鄒稱要視乎政府是否有心推動訴求，若政府不回應訴求，並用方法「𧨾」議員投贊成票，則屬於妥協。

鄒強調，會否就訴求妥協是複雜的問題，例如政府已撤回《逃犯條例》修訂及6．12暴動定性，「假設去到10年之後，其實示威者都坐完監咁滯，咁要求政府釋放示威者仲有無意義呢？」鄒表示，假設政府回應雙普選以外的4個訴求，他仍會接受；推動五大訴求非一步登天，而要逐步爭取。

鄒作供完畢，辯方透露被告林卓廷、梁國雄及柯耀林決定不自辯。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕串謀顛覆國家政權罪 鄒家成 港區國安法 民主派初選案

上 / 下一篇新聞

掃黃揭醫科生賣淫 16歲女父死母囚「下海」
掃黃揭醫科生賣淫 16歲女父死母囚「下海」
涉摑回教童導師被捕 傷者姊：對方曾稱不打罵
涉摑回教童導師被捕 傷者姊：對方曾稱不打罵
12歲借宿女遭性侵染病 保釋犯案青年囚17月
12歲借宿女遭性侵染病 保釋犯案青年囚17月
女生理大外集結囚9月2周
女生理大外集結囚9月2周
早產嬰斷藥亡 調查：僅遵指引存盲點 建議增加護士指引等 醫生：查活栓開關是常識
早產嬰斷藥亡 調查：僅遵指引存盲點 建議增加護士指引等 醫生：查活栓開關是常識
換藥護士離職 社協料醫局內部跟進有限 家屬可民事追究
換藥護士離職 社協料醫局內部跟進有限 家屬可民事追究
美投資禁令 不涵大學合作、銀行貸款 史維：商品化或受限 唐偉康料港影響小
美投資禁令 不涵大學合作、銀行貸款 史維：商品化或受限 唐偉康料港影響小
李慧琼稱續當內會主席 人大立會可互相促進
李慧琼稱續當內會主席 人大立會可互相促進
612基金收海外捐款案 葉寶琳卓佳佳保釋
612基金收海外捐款案 葉寶琳卓佳佳保釋
3部門巡查兩船 涉不當光燈捕魚
3部門巡查兩船 涉不當光燈捕魚
災區漸癒 核殤不忘 避難者大減公司進駐 福島建數十紀念設施傳承
災區漸癒 核殤不忘 避難者大減公司進駐 福島建數十紀念設施傳承
未忘災區欲救無從 倖存者對排核水「信任而不安」
未忘災區欲救無從 倖存者對排核水「信任而不安」
港攝影師拍廢墟 想像「已消失日常」
港攝影師拍廢墟 想像「已消失日常」
採訪手記：櫻花．吉利蛋．心意卡 全國應援不止一時一地
採訪手記：櫻花．吉利蛋．心意卡 全國應援不止一時一地
新冠礙重振 旅客回復至核災前六成
新冠礙重振 旅客回復至核災前六成
官校搶教師 畢業前兩年可聘
官校搶教師 畢業前兩年可聘
黃金時代展雲集樂齡科技產品 提升長者自理力人際聯繫
黃金時代展雲集樂齡科技產品 提升長者自理力人際聯繫
領事：印傭費只經官方溝通 孫玉菡：中介單方面宣布惹誤解
領事：印傭費只經官方溝通 孫玉菡：中介單方面宣布惹誤解
退休警霸宿舍逾兩年 政府追租45萬
退休警霸宿舍逾兩年 政府追租45萬
未退電腦器材開支 前區議員陳梓維遭追1.5萬
未退電腦器材開支 前區議員陳梓維遭追1.5萬
社企膳心小館追阿布泰2.3萬貨款
社企膳心小館追阿布泰2.3萬貨款
上半年罪案增37% 破案率跌 詐騙1.8萬宗 警指升幅已放緩
上半年罪案增37% 破案率跌 詐騙1.8萬宗 警指升幅已放緩
稱保費飈白牌車搶客 的士業籲政府介入
稱保費飈白牌車搶客 的士業籲政府介入
江碧蕙案證人：屢見生意伙伴互舉報 對涉案董事「有保留」
江碧蕙案證人：屢見生意伙伴互舉報 對涉案董事「有保留」
【Emily】宣傳照被指似屯馬線 英國鐵路刪帖
【Emily】宣傳照被指似屯馬線 英國鐵路刪帖
【Emily】習回信港生「分享會」 特首：意義重大
【Emily】習回信港生「分享會」 特首：意義重大
【Emily】PMQ童創節 小朋友設計遊戲教埋你玩
【Emily】PMQ童創節 小朋友設計遊戲教埋你玩
【Emily】M+「希克藏品：別傳」9‧22開
【Emily】M+「希克藏品：別傳」9‧22開