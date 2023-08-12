倘不回應五大訴求 鄒家成：會反對財案

控：倘僅拒絕雙普選 鄒：袋住先

曾發起「墨落無悔」抗爭派聲明書的鄒家成供稱，起初知悉初選參加者要簽署共同綱領，戴耀廷突然宣布不必簽協議，刺激他和梁晃維、張可森思考草擬聲明，以展現抗爭意志。墨落其中一句為「墨落理應無悔，否則等於失信於選民」，鄒透露由張可森執筆，旨在諷刺戴耀廷「講咗嘅嘢唔算數」，亦有畫龍點睛的作用。控方盤問指該句子「點睛」之處是要否決財案，迫政府回應五大訴求，鄒則指句子的精要之處在於選民二字，反映簽署人要向選民問責。

墨落的兩大重點，包括簽署人會運用立法會權力否決財案，並遵守棄選機制。鄒表示，各人討論草擬墨落時，猶如將不同議題扔入兩個籃子，一個籃子是「最大公因數」，另一籃子是爭議項目。鄒稱否決財案屬於後者，因各人尚未有共識；棄選機制的字眼則寫得較籠統，因各區未完成商討目標議席。鄒提及，墨落沒有涵蓋已達成共識的項目，包括舉辦初選等4點共識，引起法官提問（見表）。

不同意墨落填補戴所留空白

控方關注，戴耀廷擔心簽署協議會變成參選者的「死亡之吻」，鄒發起墨落是否為了承擔DQ（取消資格）風險；鄒回應稱發起墨落是讓參選人自行承擔DQ風險，他不同意墨落會填補戴耀廷留下的空白（fill the gap of Benny Tai），發起墨落和戴的言論未必有密切因果關係。

撰寫墨落的張可森曾受訪稱，不會因應政府「回價」而不攬炒，形容抗爭是「不容妥協的藝術」。鄒家成庭上表示同意張的說法，如果政府提供「派錢」等甜頭，但無回應五大訴求，他就會反對財案；除非財案回應五大訴求，他才願意商討。控方問，假設政府回應一至兩個訴求，鄒會否商討；鄒稱要視乎政府是否有心推動訴求，若政府不回應訴求，並用方法「𧨾」議員投贊成票，則屬於妥協。

鄒強調，會否就訴求妥協是複雜的問題，例如政府已撤回《逃犯條例》修訂及6．12暴動定性，「假設去到10年之後，其實示威者都坐完監咁滯，咁要求政府釋放示威者仲有無意義呢？」鄒表示，假設政府回應雙普選以外的4個訴求，他仍會接受；推動五大訴求非一步登天，而要逐步爭取。

鄒作供完畢，辯方透露被告林卓廷、梁國雄及柯耀林決定不自辯。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）