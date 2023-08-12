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港聞一

女生理大外集結囚9月2周

【明報專訊】2019年11月理大衝突期間，大批市民前往理大外聲援，警方於科學館一帶拘捕135人，其中20人被控非法集結，案發時19歲的女生早前認罪，昨天於區院（移師西九龍法院）判刑，另19人繼續受審。暫委法官嚴舜儀認為，集結者明顯打算衝往理大支援校內示威者，公然挑戰警方權力，考慮被告年輕、患上焦慮症仍積極生活，酌情減刑兩個月，判囚9個月兩星期。

報稱學生的被告曾曉琳（現23歲）聞判一刻伸手拭淚，旁聽席亦有親友不住落淚。嚴官判刑時引述辯方求情提到，被告與母親及弟弟同住，在學時已兼職幫補家計，一家關係密切；畢業後原任職機場地勤人員，因本案離職。她被捕後亦確診焦慮症要服藥，在未婚夫及家人支持下計劃進修，刑滿後從事旅遊相關工作。

官指挑戰警權 患焦慮積極生活減刑

嚴官判刑稱，雖無證據顯示本案經精密計劃而起，但集結者明顯有事先計劃，否則不可能短時間聚集過百人，更攜有示威者常用裝備，被告同樣有備而來，但無證據指她有領導角色；案件起因是11月11日有人佔據理大，警方圍封校園，有人則在網上呼籲協助被圍困者。案發的11月18日早上，警方設立防線阻止進入理大，與示威者在科學館廣場對峙。嚴官認為集結者打算到理大支援示威者，妨礙執法，法庭須釋出社會安寧不容破壞的信息。

嚴官考慮集結者沒抵抗警方，採納15個月的量刑起點，被告認罪獲23%減刑，雖然其良好家庭背景不是減刑因素，但考慮被告案發時僅19歲，現已深切反省，患上焦慮症後仍積極生活，酌情減刑。

【案件編號：DCCC 855/20、475、609/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 尖沙嘴 非法集結罪 理大救援戰 反修例事件

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