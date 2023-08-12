明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

12歲借宿女遭性侵染病 保釋犯案青年囚17月

【明報專訊】案發時17歲的男生於12歲女童離家出走期間，利誘她到自己家中留宿，有摸胸、口交、非法性交等猥褻行為。男生早前承認與年齡在13歲以下的女童非法性交、與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及窺淫3罪，昨於區域法院判囚17個月。法官斥被告虛假承諾自己睡客廳，卻乘人之危，性交時又無使用安全套，終令女童染上性病，更患創傷後遺，屬加刑因素。

承諾睡廳終入房侵犯 事主患創傷後遺

案情稱，案發時12歲的女童X於2021年9月認識被告何杰威（現年19歲），對方是其朋友的前男友，二人透過WhatsApp聊天，被告其間向X表示「想破她處」。同年10月22日X離家出走，被告提出讓X到其家留宿，X答應。二人進入被告睡房後被告關燈，其後觸碰X胸部、親吻她及把手指和陽具插入其私處。

翌日被告要求X替自己口交，X起初拒絕，被告再稱「快啲，唔好諗」，X被迫就範約1分鐘便推開被告，被告見狀再次強行口交。X於10月25日回家並報警，警方在被告手機發現他曾向友人「速龍老表」傳送X口交的影像。

早前認另一宗非法性交 保釋中犯案

控方透露被告今年2月承認另案的與年齡在13歲以下女童非法性交及非法禁錮罪，判監兩年，他獲准保釋期間干犯本案。被告的教導所報告透露他從內地移民來港，曾於餐廳和髮型屋任職並染上毒癮。雖然報告稱他適合入教導所，但他只准留港至2028年，故不適合拘留在內。X創傷報告顯示，她事後時常感憤怒，無法信任別人，覺得自己骯髒。

【案件編號：DCCC 133/23】

相關字詞﹕區域法院 窺淫罪 與16歲以下兒童作出猥褻行為罪 與13歲以下女童非法性交罪

上 / 下一篇新聞

掃黃揭醫科生賣淫 16歲女父死母囚「下海」
掃黃揭醫科生賣淫 16歲女父死母囚「下海」
涉摑回教童導師被捕 傷者姊：對方曾稱不打罵
涉摑回教童導師被捕 傷者姊：對方曾稱不打罵
女生理大外集結囚9月2周
女生理大外集結囚9月2周
早產嬰斷藥亡 調查：僅遵指引存盲點 建議增加護士指引等 醫生：查活栓開關是常識
早產嬰斷藥亡 調查：僅遵指引存盲點 建議增加護士指引等 醫生：查活栓開關是常識
換藥護士離職 社協料醫局內部跟進有限 家屬可民事追究
換藥護士離職 社協料醫局內部跟進有限 家屬可民事追究
倘不回應五大訴求 鄒家成：會反對財案
倘不回應五大訴求 鄒家成：會反對財案
美投資禁令 不涵大學合作、銀行貸款 史維：商品化或受限 唐偉康料港影響小
美投資禁令 不涵大學合作、銀行貸款 史維：商品化或受限 唐偉康料港影響小
李慧琼稱續當內會主席 人大立會可互相促進
李慧琼稱續當內會主席 人大立會可互相促進
612基金收海外捐款案 葉寶琳卓佳佳保釋
612基金收海外捐款案 葉寶琳卓佳佳保釋
3部門巡查兩船 涉不當光燈捕魚
3部門巡查兩船 涉不當光燈捕魚
災區漸癒 核殤不忘 避難者大減公司進駐 福島建數十紀念設施傳承
災區漸癒 核殤不忘 避難者大減公司進駐 福島建數十紀念設施傳承
未忘災區欲救無從 倖存者對排核水「信任而不安」
未忘災區欲救無從 倖存者對排核水「信任而不安」
港攝影師拍廢墟 想像「已消失日常」
港攝影師拍廢墟 想像「已消失日常」
採訪手記：櫻花．吉利蛋．心意卡 全國應援不止一時一地
採訪手記：櫻花．吉利蛋．心意卡 全國應援不止一時一地
新冠礙重振 旅客回復至核災前六成
新冠礙重振 旅客回復至核災前六成
官校搶教師 畢業前兩年可聘
官校搶教師 畢業前兩年可聘
黃金時代展雲集樂齡科技產品 提升長者自理力人際聯繫
黃金時代展雲集樂齡科技產品 提升長者自理力人際聯繫
領事：印傭費只經官方溝通 孫玉菡：中介單方面宣布惹誤解
領事：印傭費只經官方溝通 孫玉菡：中介單方面宣布惹誤解
退休警霸宿舍逾兩年 政府追租45萬
退休警霸宿舍逾兩年 政府追租45萬
未退電腦器材開支 前區議員陳梓維遭追1.5萬
未退電腦器材開支 前區議員陳梓維遭追1.5萬
社企膳心小館追阿布泰2.3萬貨款
社企膳心小館追阿布泰2.3萬貨款
上半年罪案增37% 破案率跌 詐騙1.8萬宗 警指升幅已放緩
上半年罪案增37% 破案率跌 詐騙1.8萬宗 警指升幅已放緩
稱保費飈白牌車搶客 的士業籲政府介入
稱保費飈白牌車搶客 的士業籲政府介入
江碧蕙案證人：屢見生意伙伴互舉報 對涉案董事「有保留」
江碧蕙案證人：屢見生意伙伴互舉報 對涉案董事「有保留」
【Emily】宣傳照被指似屯馬線 英國鐵路刪帖
【Emily】宣傳照被指似屯馬線 英國鐵路刪帖
【Emily】習回信港生「分享會」 特首：意義重大
【Emily】習回信港生「分享會」 特首：意義重大
【Emily】PMQ童創節 小朋友設計遊戲教埋你玩
【Emily】PMQ童創節 小朋友設計遊戲教埋你玩
【Emily】M+「希克藏品：別傳」9‧22開
【Emily】M+「希克藏品：別傳」9‧22開