12歲借宿女遭性侵染病 保釋犯案青年囚17月

承諾睡廳終入房侵犯 事主患創傷後遺

案情稱，案發時12歲的女童X於2021年9月認識被告何杰威（現年19歲），對方是其朋友的前男友，二人透過WhatsApp聊天，被告其間向X表示「想破她處」。同年10月22日X離家出走，被告提出讓X到其家留宿，X答應。二人進入被告睡房後被告關燈，其後觸碰X胸部、親吻她及把手指和陽具插入其私處。

翌日被告要求X替自己口交，X起初拒絕，被告再稱「快啲，唔好諗」，X被迫就範約1分鐘便推開被告，被告見狀再次強行口交。X於10月25日回家並報警，警方在被告手機發現他曾向友人「速龍老表」傳送X口交的影像。

早前認另一宗非法性交 保釋中犯案

控方透露被告今年2月承認另案的與年齡在13歲以下女童非法性交及非法禁錮罪，判監兩年，他獲准保釋期間干犯本案。被告的教導所報告透露他從內地移民來港，曾於餐廳和髮型屋任職並染上毒癮。雖然報告稱他適合入教導所，但他只准留港至2028年，故不適合拘留在內。X創傷報告顯示，她事後時常感憤怒，無法信任別人，覺得自己骯髒。

【案件編號：DCCC 133/23】