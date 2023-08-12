涉摑回教童導師被捕 傷者姊：對方曾稱不打罵

男童近視逾千度 傷後或加深

本報昨午到訪位於鰂魚涌益發大廈地下的涉事中心，昨未有營業；再以通訊軟件向中心就事件查詢，截稿前未獲回覆。教育局表示，涉事地點並非根據《教育條例》註冊的學校，已聯絡學童就讀中學，如有需要局方會協助。

男童姊姊Bisma剛中六畢業，家有四兄弟姊妹，與父母及爺爺等同住，事發後全家非常擔心弟弟情况，期望公開事件避再有同類情况。她稱，弟弟受傷後情緒不大穩定，昨到醫院探望，「弟弟知道很多人支持他」，情緒有好轉，但仍需休息。她說，弟弟4歲起近視，至今約1000至2000度，每月要到眼科覆診，周三完成手術後，醫生告知需休息至少廿8周，6個月後要再動手術。

情緒好轉 學校社署有支援中心未聯絡

受傷男童原定下月升讀中二，Bisma說學校、社署等都有主動聯絡及支援，但涉事教育中心截至昨晚暫未有跟他們家聯絡交代事件。她說，涉事的古蘭經教育中心在鰂魚涌有兩處地址，包括海景樓3樓及益發大廈地下，後者是她弟弟上課地點。

父：另4家長稱子女受襲 未有追究

她說，弟弟已在中心學習古蘭經兩年，暑假每日有兩節課堂，形容弟弟性格「比較怕羞」，但以往「都會好開心，想學古蘭經，知道更多有關伊斯蘭教的事」，以往亦沒覺得涉事教師有異樣。她憶述，弟弟眼睛較弱，家人曾多次提醒涉事教師多加照顧，對方答允，「每一次跟他講，他都會說『不要緊，會好好照顧弟弟，他很年幼，我不會罵他或打他』。他每一次都會這樣說」。她稱，弟弟本月5日上課後眼睛紅腫，翌日眼睛疼痛，才透露曾被涉事教師責打，「打了他幾下背脊後，弟弟害怕後就讀不到下去，就再被老師打面」。男童父親稱，從其他4名家長得悉其子女亦曾受襲，但未有追究。