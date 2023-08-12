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掃黃揭醫科生賣淫 16歲女父死母囚「下海」

【明報專訊】警方前日在尖沙嘴展開掃黃行動，搗破一個懷疑牽涉未成年少女的賣淫場所，其中兩名懷疑有份賣淫的女子只有16歲，另有人報稱為醫科生。涉嫌管理賣淫場所的20歲女負責人被捕，集團主腦在逃。據了解，其中一名懷疑賣淫的16歲少女父親已離世，母親正在獄中，無人照顧下「下海」。

拘20歲女淫媒 主腦在逃

西九龍總區重案組根據情報分析及深入調查，前日突擊搜查尖沙嘴金巴利道一大廈，搗破一個賣淫場所。行動中拘捕20歲本地女子涉嫌「管理賣淫場所」，檢獲一批避孕套、漱口水及潤滑油等證物。警員亦在場所發現兩名16歲少女懷疑賣淫，他們被帶返警署調查。

另一16歲女輟學 父母承諾照顧

據悉父母分別離世及入獄的16歲少女已輟學，她昨早被帶上法庭，警方已申請保護令，少女交由社署安排入住女童院。另一16歲少女亦面對家庭問題，同樣輟學及缺乏照顧，警方已與家人取得聯絡，父母承諾會照顧女兒。至於被捕20歲女子則相信受聘於集團主腦，負責管理上址，昨日仍被警方扣查。據悉，涉案集團主要以Telegram宣傳，頻道刊出女生性感照片、顧客評價等資訊，逾7000人訂閱，頻道表明只接受預約及設VIP會員制度，每次收費約1500至2000元。集團會與賣淫女子五五分帳，有人月入可達7萬元。

警方初步調查顯示，該場所懷疑在社交平台以16至27歲少女招徠，吸引客人到上址性交易，從中抽佣。警方相信行動已瓦解一個牽涉未成年少女的有組織賣淫集團。

防虐兒會：輟學沒學校把關 成隱藏個案

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，今次事件女童的家庭可能本身沒接受社署支援，加上她已輟學，欠缺學校把關，成為隱藏個案。黃表示，面對家庭巨變，兒童未必有足夠能力照顧自己，現在事件經由警方揭發，社署應會根據保護令暫時照顧女童。至於事件是否涉及性侵犯，則視乎集團有無強迫或誘使女童性交。黃引述家計會調查指出，本港青少年性觀念愈趨開放，但缺乏性知識，面臨抉擇時或會忽略保護自己，可能影響他們決定參與賣淫。她建議政府在中小學加強性教育，以及加強監管網絡上未成年人能瀏覽的色情資訊。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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