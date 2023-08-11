採訪手記：災區漸癒 新地町推單車遊辦釣魚會

新地町車站外，有一個災後新建的複合商業設施。在這名為「観海プラザ」的小型商業地帶，上月觀察所見有10間商戶或機構進駐，包括燒肉店、咖啡店及名為「中国スナック 星縁」的餐廳。不過大部分食肆暫時只做晚市，日間到訪的記者遺憾無法從舌尖上了解風味。該處另有一個設施名為「明光義塾」；翻查資料，它是日本當地大型補習社，或多或少反映重返家園的居民包括年輕一代。

走進觀光介紹所，旅客可免費領取觀光指南，部分是去年才印製。除了介紹當地旅遊景點及紀念品，由於交通配套尚待完善，介紹所免費向遊客借用單車，同時提供單車遊地圖，建議4條介乎0.5至1小時的路線。記者還發現，日本復興廳於上月底至本月底在新地町舉行「福島暑假釣魚大會」。重振災區聲譽，同樣抱有釣勝於魚的樂觀心態。

（福島核污水．系列四）

福島核污水系列

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