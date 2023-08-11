採訪手記：災區漸癒 新地町推單車遊辦釣魚會

【明報專訊】位於福島縣北部沿岸地區的新地町是2011年海嘯重災區，大批居民失去家園，多個地方被數米高海浪夷平。十多年後踏足新地町，除了做預約採訪，當然要把握機會了解當地如何「說好新地町故事」。
新地町車站外，有一個災後新建的複合商業設施。在這名為「観海プラザ」的小型商業地帶，上月觀察所見有10間商戶或機構進駐，包括燒肉店、咖啡店及名為「中国スナック 星縁」的餐廳。不過大部分食肆暫時只做晚市，日間到訪的記者遺憾無法從舌尖上了解風味。該處另有一個設施名為「明光義塾」；翻查資料，它是日本當地大型補習社，或多或少反映重返家園的居民包括年輕一代。
走進觀光介紹所，旅客可免費領取觀光指南，部分是去年才印製。除了介紹當地旅遊景點及紀念品，由於交通配套尚待完善，介紹所免費向遊客借用單車，同時提供單車遊地圖，建議4條介乎0.5至1小時的路線。記者還發現，日本復興廳於上月底至本月底在新地町舉行「福島暑假釣魚大會」。重振災區聲譽，同樣抱有釣勝於魚的樂觀心態。
（福島核污水．系列四）
福島核污水系列
相關報道：
福島漁民：漁業剛振 排核水如自殺 問「為何國家可違法」 一旦損聲譽「漁獲難再有問津」
料排核污水影響最少數月生意 有港批發商已停買10都縣水產「適應」
南相馬前市長：政府擅決排核水「濫權」 內地香港限制日水產 「料因中美中日關係緊張」
果農十年重植商譽 籲東京說好故事 盼內地香港撤禁制 冀日政府向國內外解釋理據
「氚稀釋不消失 入海風險不變」 日本核學者反對排核水 頻撰文憂國民「健忘」