團體倡石屎固化污水 作核廢料場建材

當局稱氚日常可觸 團體指低估影響

東京電力引述模擬結果稱，若從距離核電站約1公里海底排放，年均表層海水的氚濃度高於目前周邊海域海水中氚濃度的範圍，僅限於核電站一帶兩至三公里區域內。伴英幸認為，東京電力試圖淡化風險，日本作為島國，排放至海洋的輻射物假以時日都會隨水流或海洋生物到處釋放。他建議當局以混凝土固化核污水，用作興建儲放核廢料的基建，解釋氚不會釋放至空氣，加上當局定期會檢測核廢料基建項目的輻射量，相信做法不會構成影響。

環團：儲水七成超標 ALPS數據未明

同樣反對排放核污水的地球之友，其事務局長滿田夏花表示，在核電站逾千個儲水槽中，近七成水所含氚以外的輻射物質均超過安全標準，當局正準備以「ALPS」技術再處理，但相關數據至今未公開；而高氚含量對人體或環境影響同屬未知，「不排除出現不可預見的後果」。核污水含有約69種輻射物，她舉例鍶90、銫137及碘129分別會積聚在骨骼、肌肉及甲狀腺，擔心一旦排放大海被人體吸收，不同身體部位患癌風險會大增。

滿田夏花提到，日本政府於青森縣興建的「六所村核燃料再處理工廠」，提取核電站所使用的鈾和鈈會釋出大量的氚，因此估計日本政府不能承認排放計劃中氚的危險性，否則日本便要停用所有核電廠。她又認為當局一旦決定推行，「為了面子不會改變」，加上其他方法都需要土地，故當局選擇最便宜、最簡單的排放方式。她明言「不論做什麼，相信政府都會強制執行」，但組織會繼續與反對者合作發聲。

（福島核污水．系列四）

福島核污水系列

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