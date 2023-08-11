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港聞

港聞二

核武廢止研究中心教授：取信公眾 監察淨化技術一年證成效

【明報專訊】福島核污水含約69種輻射物，東京電力稱會以多核種除去設備（ALPS）等技術，把「污染水」中氚以外的輻射物淨化至符合標準。長崎大學核武廢止研究中心教授鈴木達治郎受訪時表示，從技術層面而言「如果所有處理工序順利進行」，把含氚的核污水稀釋並非「壞主意」，排放大海的風險不高；惟ALPS技術運作時間不長，一次處理工序不足以令「處理水」達標，現時約七成「污染水」仍遠高於標準近百倍，因此東京電力需重覆工序。鑑於現時未有數據證實多少次才足以達標，他建議政府落實一年「監察試用期」，測試ALPS處理核污水成效，待技術有足夠科學依據才排水入海，增加各個持分者信心。

稱福島排水有別他國日常運作

日本政府計劃「處理水」排放長達30年。鈴木達治郎形容，福島核事故是人類史上最嚴重泄漏，排放核污水做法屬「不尋常、個別、史無前例」，有別於其他國家日常運作而排放的核污水，日方要誠實面對問題。他表示國際原子能機構只是基於日本政府及東京電力的假設驗證，「無人保證長達30年的排放期均會順利完成」，故日方要投放時間蒐集更多研究數據，不論是外界最關注的氚或者其他輻射物，畢竟「符合國際安全標準不等於完全沒有風險」。

指政府曾隱瞞失信漁民 未汲教訓

鈴木達治郎認為，排放大海是最便宜及最快捷的處理方法。至於坊間提出建設更多儲水槽存放，他認為不排除容器會老化，又或日後再次出現海嘯或地震等破壞容器，同樣都是高風險。據他了解，日本政府數年前幾乎與漁民代表達成共識，惟日方未有公開ALPS效能數據，隨後傳媒更揭發經ALPS處理的核污水仍含有輻射物，故政府當時已失信於漁民。他認為政府未有汲取教訓，重點是「必須誠實及不要破壞承諾」。

稱氚基因影響存爭議 信海水稀釋

日方早前引述國際原子能機構報告稱，排放核污水對人體及環境影響「微乎其微」。鈴木達治郎表示，吸收過多氚會否破壞基因至今仍有科學爭議，惟承認任何輻射物都會帶來風險，不過相信大海有足夠能力稀釋。他又稱，不認為排放「處理水」對中韓食物安全影響太大，同時強調他並非批評中港兩地禁令，只是排放計劃不幸成為政治議題。他認為相關議題癥結在於信任，建議日本政府與東京電力與民眾及其他持分者有更透明與謹慎的溝通。

（福島核污水．系列四）

福島核污水系列

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