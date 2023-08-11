核武廢止研究中心教授：取信公眾 監察淨化技術一年證成效

稱福島排水有別他國日常運作

日本政府計劃「處理水」排放長達30年。鈴木達治郎形容，福島核事故是人類史上最嚴重泄漏，排放核污水做法屬「不尋常、個別、史無前例」，有別於其他國家日常運作而排放的核污水，日方要誠實面對問題。他表示國際原子能機構只是基於日本政府及東京電力的假設驗證，「無人保證長達30年的排放期均會順利完成」，故日方要投放時間蒐集更多研究數據，不論是外界最關注的氚或者其他輻射物，畢竟「符合國際安全標準不等於完全沒有風險」。

指政府曾隱瞞失信漁民 未汲教訓

鈴木達治郎認為，排放大海是最便宜及最快捷的處理方法。至於坊間提出建設更多儲水槽存放，他認為不排除容器會老化，又或日後再次出現海嘯或地震等破壞容器，同樣都是高風險。據他了解，日本政府數年前幾乎與漁民代表達成共識，惟日方未有公開ALPS效能數據，隨後傳媒更揭發經ALPS處理的核污水仍含有輻射物，故政府當時已失信於漁民。他認為政府未有汲取教訓，重點是「必須誠實及不要破壞承諾」。

稱氚基因影響存爭議 信海水稀釋

日方早前引述國際原子能機構報告稱，排放核污水對人體及環境影響「微乎其微」。鈴木達治郎表示，吸收過多氚會否破壞基因至今仍有科學爭議，惟承認任何輻射物都會帶來風險，不過相信大海有足夠能力稀釋。他又稱，不認為排放「處理水」對中韓食物安全影響太大，同時強調他並非批評中港兩地禁令，只是排放計劃不幸成為政治議題。他認為相關議題癥結在於信任，建議日本政府與東京電力與民眾及其他持分者有更透明與謹慎的溝通。

（福島核污水．系列四）

福島核污水系列

相關報道：

福島漁民：漁業剛振 排核水如自殺 問「為何國家可違法」 一旦損聲譽「漁獲難再有問津」

料排核污水影響最少數月生意 有港批發商已停買10都縣水產「適應」

築地魚檔料影響短暫 港禁令或「助攻」日旅業

南相馬前市長：政府擅決排核水「濫權」 內地香港限制日水產 「料因中美中日關係緊張」

問10都縣 仙台市盼港府「基於科學」撤禁令

6萬人參與相馬馬術祭典 居民遊客：對福島投信心一票

果農十年重植商譽 籲東京說好故事 盼內地香港撤禁制 冀日政府向國內外解釋理據

指急於排放屬面子工程 在野黨議員斥未衡量社經環境因素

學者：日人難理解國際批評

「氚稀釋不消失 入海風險不變」 日本核學者反對排核水 頻撰文憂國民「健忘」

具體排核水時間待定 日領館：先確認名譽受損應對情况

團體倡石屎固化污水 作核廢料場建材

採訪手記：災區漸癒 新地町推單車遊辦釣魚會

採訪手記：輻射計隨身 數字飈升格外留神

採訪手記：幅員廣租車 攝記兼任「車手」

採訪手記：約訪多食檸檬 街訪少願拍照