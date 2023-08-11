具體排核水時間待定 日領館：先確認名譽受損應對情况

「倘有害 日人先受害」

日本駐港總領事館於回覆中引述國際原子能機構報告，稱排放入海的福島核污水符合國際安全標準，又指根據《中國核能年鑑》，廣東省陽江核電廠2021年的氚總排放量，是福島核電站「處理水」預計每年氚總排放量的5倍。領事館強調核污水是向日本沿岸排放，「假如這些水是有害的，首先受害的將會是日本國民，任何國家的政府都不可能進行會令國民受害的排放」。

稱專家已研6年 氚排放低華核廠4倍

對於有學者建議設立一年監察試用期、確保核污水處理方法可靠方再排放（見另稿），領事館稱未曾聽聞有關建議，稱當地專家討論及研究如何處理核污水逾6年，對長期保管以外的5種方法（注入地殼、地下掩埋、氫排放、以水蒸氣形式排入大氣、海洋排放）做過研究，海洋排放具「現實可操作性」，並提到中國及世界各地均有先例。

日方表示將會繼續「基於科學證據」，高度透明地向國際社會詳細解釋日本立場，加深各國理解。被問到當局未獲漁民同意就決定排放核污水，領事館表示日本將繼續向當地漁業人士、國民及各國市民解釋，同時進一步加強「廢爐」工作，推進福島重建。

就港府計劃收緊日本水產品進口限制，領事館冀港府重新考慮，並強烈要求撤銷目前對日本食品的進口限制；至於會否有反制措施，領事館稱「日本不是一個會採取不合邏輯的反制措施的國家」。

（福島核污水．系列四）

福島核污水系列

相關報道：

福島漁民：漁業剛振 排核水如自殺 問「為何國家可違法」 一旦損聲譽「漁獲難再有問津」

料排核污水影響最少數月生意 有港批發商已停買10都縣水產「適應」

築地魚檔料影響短暫 港禁令或「助攻」日旅業

南相馬前市長：政府擅決排核水「濫權」 內地香港限制日水產 「料因中美中日關係緊張」

問10都縣 仙台市盼港府「基於科學」撤禁令

6萬人參與相馬馬術祭典 居民遊客：對福島投信心一票

果農十年重植商譽 籲東京說好故事 盼內地香港撤禁制 冀日政府向國內外解釋理據

指急於排放屬面子工程 在野黨議員斥未衡量社經環境因素

學者：日人難理解國際批評

「氚稀釋不消失 入海風險不變」 日本核學者反對排核水 頻撰文憂國民「健忘」

核武廢止研究中心教授：取信公眾 監察淨化技術一年證成效

團體倡石屎固化污水 作核廢料場建材

採訪手記：災區漸癒 新地町推單車遊辦釣魚會

採訪手記：輻射計隨身 數字飈升格外留神

採訪手記：幅員廣租車 攝記兼任「車手」

採訪手記：約訪多食檸檬 街訪少願拍照