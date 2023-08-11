具體排核水時間待定 日領館：先確認名譽受損應對情况

【明報專訊】日媒《朝日新聞》早前引述消息報道，當地最快今年8月底排放福島核電站核污水。日本駐港總領事館回覆本報查詢表示，日本政府需要先確認「名譽及形象受損應對的工作情况」，再判斷具體排放時間及程序，現階段未有決定。領事館重申，福島「處理水」是向日本沿岸排放，如果有害，日本國民將首先受影響，並引述內地報告指福島預計每年氚總排放量，低於廣東陽江核電廠。
「倘有害 日人先受害」
日本駐港總領事館於回覆中引述國際原子能機構報告，稱排放入海的福島核污水符合國際安全標準，又指根據《中國核能年鑑》，廣東省陽江核電廠2021年的氚總排放量，是福島核電站「處理水」預計每年氚總排放量的5倍。領事館強調核污水是向日本沿岸排放，「假如這些水是有害的，首先受害的將會是日本國民，任何國家的政府都不可能進行會令國民受害的排放」。
稱專家已研6年 氚排放低華核廠4倍
對於有學者建議設立一年監察試用期、確保核污水處理方法可靠方再排放（見另稿），領事館稱未曾聽聞有關建議，稱當地專家討論及研究如何處理核污水逾6年，對長期保管以外的5種方法（注入地殼、地下掩埋、氫排放、以水蒸氣形式排入大氣、海洋排放）做過研究，海洋排放具「現實可操作性」，並提到中國及世界各地均有先例。
日方表示將會繼續「基於科學證據」，高度透明地向國際社會詳細解釋日本立場，加深各國理解。被問到當局未獲漁民同意就決定排放核污水，領事館表示日本將繼續向當地漁業人士、國民及各國市民解釋，同時進一步加強「廢爐」工作，推進福島重建。
就港府計劃收緊日本水產品進口限制，領事館冀港府重新考慮，並強烈要求撤銷目前對日本食品的進口限制；至於會否有反制措施，領事館稱「日本不是一個會採取不合邏輯的反制措施的國家」。
（福島核污水．系列四）
福島核污水系列
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