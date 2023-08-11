「氚稀釋不消失 入海風險不變」 日本核學者反對排核水 頻撰文憂國民「健忘」

明報記者 施晉宇 賴俊傑 福島、東京報道

日本政府以「處理水」形容經處理排放大海的核污水，京都大學核反應爐實驗所前助理教授小出裕章表示並非屬實，認為核污水經過處理後仍有約七成含有輻射物，當中氚不會因稀釋消失，故排放海洋後的整體風險仍維持不變。

指東電須負責 倡增建儲水槽

小出裕章提到當年核事故後兩個月，地下水流入福島第一核電站是導致大量核污水的原因，當時他建議東京電力（下稱「東電」）阻止有關情况不果，因此認為他們要承擔責任，提出東電應興建更多儲水槽等，並應盡快停用核電，不認同排放大海是唯一選項。

核工程出身 睹核站爭議後「大變」

年屆七旬的小出裕章曾在日本東北大學工學院就讀核子工程。由核專家到成為民間反核運動代表的轉捩點，他憶述，當年東北電力公司計劃在宮城縣「女川」小漁村興建核電站，民眾質疑為何不在仙台市建造。這個疑問驅使他着手調查，發現核電站是個「隱藏極度危險性」的設施，不能在城裏興建；由於無法接受核事故發生，其個人生活「180度大轉變」，自此提倡停用核電站。

由於小出裕章在京都大學核反應爐實驗所工作的地方位於熊取，加上與另外5名成員均反對日本核能政策，故被稱為「熊取六人組」。有意見認為他們在教學任期未能升至教授一職，是6人反核立場所致。在京都大學工作約41年的小出裕章不認同懲罰之說，形容該校是非常寬容的大學，不會試圖影響教職員立場；自言在京都大學以助理教授身分結束事業感到榮幸，認為教授需要處理人事等各種職責，反令自己難專注研究。

小出裕章形容推廣核電者為「核村」，即是日本政府、東京電力、國內傳媒及學者等。2011年福島核事故後，他認為推廣核電者無視安全、不斷興建核電廠，是造成核輻射泄漏的「罪犯」，故現稱他們為「核黑手黨」。

長遠盼廢核 嘆日人傾向服從強者

除了參與民間反核運動，他在福島核事故後持續撰文，批評日本政府及東京電力低估核電風險，並引述民間團體研究稱，核事故導致當地損失80萬億日圓，相當於日本政府一年的財政預算，反映核災導致「極具災難損失」，故要求國家停用核能。他形容日本民族個性「健忘」及傾向聽從強者的決定，如政府提出興建核電廠，不會有人反對，故撰文提升民眾意識，「不要隨時間流逝而忘記」。

（福島核污水．系列四）

福島核污水系列

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