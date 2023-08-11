自瀆跳巴士男認罪 求情稱年前失輔導

控方表示，認罪被告陳子傑（23歲、無業）曾有7次刑事定罪紀錄，其中4次與非禮罪行有關，兩次與本案「在公眾地方的猥褻性行為」控罪類同，過往曾判監。

與妻辦離婚需顧歲半子 多宗猥褻案底

辯方求情稱，被告患有亞氏保加症，正與妻子辦理離婚，現需照顧1歲7個月大兒子，依靠綜援為生。辯方續稱，被告明白自身紀錄不良，一直希望解決性衝動問題，故2018年起參與「明愛朗天計劃」接受社工輔導，惟計劃於2020年終止，被告頓失援助；事件已令被告還押兩個月，認為被告需獲社工協助改善情况，望判處感化令。

辯方稱需社工協助 官索感化報告

裁判官葉啓亮稱以被告刑事定罪紀錄理應處監禁刑罰，但考慮被告年紀、過往有尋求援助等因素，押後判刑以索取被告感化及心理報告。控方另就九巴的損失申請6850元賠償令，辯方稱被告願支付，惟望法庭判令時考慮其經濟狀况。

控方案情稱，今年5月17日下午6時45分，被告於九巴63X線巴士突然拉開褲鏈，向坐在旁邊座位的女乘客拿出陽具，自慰約3秒。女乘客害怕大叫求助，被告欲從巴士前門逃走不果，衝到巴士上層用兩個迷你手槌擊碎兩塊玻璃跳車逃走。

被告其後被捕，警誡下稱「我係一時性衝動，先會攞下體出嚟打飛機」，又稱會向心理醫生求診。

【案件編號：KCCC1503/23】