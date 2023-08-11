孫玉菡：領事稱印傭費用不變 公會：未聞勞工部門轉向 料當局月底訪港時作準

印尼人力仲介公會上周透露，印尼政府去年已通過「印傭零收費」相關法例，現擬落實執行，呼籲本港僱主跟隨，惹來外傭中介憂慮中介費大增，影響港人聘請意欲。孫玉菡昨與署理印尼駐港總領事Slamet Noegroho會面後發稿稱，為維持兩地長期以來友好關係，印尼一方不應就輸出印傭安排做出導致增加本港僱主負擔或降低印傭來港就業機會的調整，又稱任何變動不應只針對本港。

印尼公會上周開記招 領事指不代表政府

孫玉菡引述署理總領事於會上澄清，安排印傭來港工作的收費架構不變，就印尼人力仲介公會向本港職業介紹所發出的信息，公會不代表印尼政府，對方並稱雙方政策及規則維持不變；而印傭來港就業應一如既往，繼續由印尼政府與港府商討。

記招前公會曾致電部長確認

伍斯傑昨接受本報查詢稱，印尼駐港總領事館隸屬當地外交部，印傭事宜則由印尼勞工部及直屬印尼總統的「護工部（BP2MI）」處理，當日印尼人力仲介公會舉行記者會前曾致電護工部長確認，對方亦支持公會召開記者會。

至於勞工部或護工部有否向公會確認撤回落實措施，伍稱未接獲有關部門通知，惟護工部前日已停止接受在外工作的申請，料為實施零收費做準備。他又稱，據其了解護工部長本月底將訪港會見孫玉菡，料以屆時會面結果為準。

本報就公會說法向勞福局查詢，該局重申印尼不應做出導致增加本港僱主負擔或降低印傭來港就業機會的調整，港府將繼續與印尼駐港總領事館保持溝通和合作。