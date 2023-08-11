許樹昌：新冠變異株EG.5傳播力高 重症未增

世衛於當地時間周三發表報告分析，EG.5為XBB.1.9.2後代，與XBB.1.5的刺突蛋白相同；EG.5最早今年2月錄得，過去4周全球佔比由7.6%升逾倍至17.4%，截至8月初約三成個案來自中國，其次為佔近兩成的美國。

料第三代疫苗11至12月可到港

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，EG.5傳播力較高但未見重症風險增加，現有疫苗產生的T細胞反應仍有效減重症及死亡。他相信第三代疫苗將更有效防感染及重症，待美國食品和藥物管理局（FDA）批准後，本港衛生署轄下科委會或須討論接種建議，料本港11至12月可引入。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，實驗室及現實世界數據均顯示EG.5複製力較快，短期內佔比或大增，暫無數據顯示增重症風險，仍須監察，呼籲毋須過慮。他稱變種不會逃脫T細胞反應，料疫苗仍有效防重症，建議年滿80歲長者等高危者及與上次感染或接種相距半年者打加強劑。他稱科委會暫未計劃討論第三代疫苗，相信要待更多數據面世才決定。