認代還押者簽令狀 六旬婦：以為舉手之勞

誤以為獲授權簽名 另3被告10月訊

辯方求情稱，認罪被告林明儀（64歲）患抑鬱症和不良於行，她不時探訪還押者，旨在幫人改過自身。本案而言，辯方稱林相信「幫人幫到底」，才會帶傳訊令狀探訪兩名還押者，以為只是舉手之勞。由於對法律無知，她誤以為獲對方授權簽署文件，屬用錯方法，已感悔疚。除了林還押候判，其餘3名被告押後至10月5日再訊。

本案由警方國安處負責。控方案情稱，在荔枝角收押所還押的被告張家俊（33歲）和何卓為（39歲），早前準備對警方提出民事訴訟，指警員於2020年3月施襲致兩人身體和精神受損害。入稟期限於今年3月屆滿，被告林明儀和外賣員顏學健（33歲）多次到收押所探訪，與兩人討論訴訟程序和協助處理文件。

還押者教「是但跟簽」 探監錄音系統揭發

根據探監對話錄音，張家俊稱時間所限，要求顏學健尋找「外面啲人」簽署傳訊令狀，並教顏如何冒簽，稱「是但你跟個簽名，A字頭潦草咁樣得㗎啦」。不久，林明儀探監時向張出示傳訊令狀，張知悉已有人幫忙簽署，稱「我授權畀你」，林遂將傳訊令狀送交法院存檔。此外，林稱已在傳訊令狀假冒何卓為的簽名，表示「我哋係咁簽個名，係咁潦啦」，何回應「係啦」，林事後將文件呈交法院。

警方今年6月拘捕各人，剛獲警方保釋的林明儀前往探望另一還押男子，要求該人協助傳話，指張家俊和何卓為要「企硬」簽名屬實，男子表示只會傳達「冇嘢講」。警方在林的寓所搜出相關傳訊令狀，而傳訊令狀須由申請人親自簽署。

【案件編號：WKCC2577/23】