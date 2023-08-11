明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

新田科技城四成地可私人參建 允業權人「原址換地」毋須收地 議員：助增速減賠償負擔

【明報專訊】發展局5月公布佔地627公頃（包括河套區）的新田科技城建議發展大綱圖，當中300公頃屬創科用地，可容納700萬平方米總樓面面積（相當於17個科學園）。發展局昨回應議員稱，預計當中最多約256公頃土地可由私人發展商進行或參與發展，佔全個發展區四成面積。有立法會議員認為，此可為政府提供除《收回土地條例》之外的選擇，認為可減輕政府的現金流負擔；同時若換地過程順暢，有助加快發展。

發展局昨回應議員5月立法會有關新田科技城土地用途提問稱，預計科技城可利用私人市場力量發展的用地，包括創科、私營房屋、混合商住用途，及物流、貯物和工場用地。

倘需收地300頃 成本300億

發展局稱，扣除河套區興建中的港深創新及科技園後，上述用地面積最多約256公頃，並視乎進一步研究，批撥的土地形式包括公開招標、直接批地和「加強版傳統新市鎮發展模式」，即讓土地業權人以「原址換地」方式參與發展。由於300公頃為私人土地，若全部均按需要收地，根據收回土地特惠補償率，倘以農地每平方呎近1300元價錢計算，總成本將逾300億元。

謝偉銓促交代北都細節

立法會發展事務委員會主席謝偉銓稱，新田科技城批地形式具彈性，除有助推動部分產業快速發展外，對比以往傳統批地模式，能在批地時全面考慮社會整體得益。惟他指出，目前當局尚未公布整個北部都會區詳細發展，令大眾難有全盤掌握，促當局盡快交代。

立法會發展事務委員會委員林筱魯稱，上述做法或可避免政府因應《收回土地條例》補償，需短時間內付出約數百億元補償金。他說，若換地過程順利，甚至可減少收地時當局面對的矛盾，加快發展。他又稱對非原址換地持開放態度，並舉例若部分地主於新田的南北範圍均擁有土地，可集中土地再與政府互換。

發展局回覆本報查詢稱，新田科技城可考慮用「加強版傳統新市鎮發展模式」，主要由政府運用《收回土地條例》（第124章）收地發展，但收地前會容許土地業權人以「原址換地」方式進行與政府規劃意向相符發展，獲批「原址換地」用地將不納入政府收地範圍。

相關字詞﹕林筱魯 謝偉銓 發展局 新田科技城

上 / 下一篇新聞

國安警拘葉寶琳10人 涉612基金 包括卓佳佳「國難忠醫」成員 涉勾結外國煽暴
國安警拘葉寶琳10人 涉612基金 包括卓佳佳「國難忠醫」成員 涉勾結外國煽暴
基金前年解散 去年信託人秘書6人被捕
基金前年解散 去年信託人秘書6人被捕
遭導師屢摑 穆斯林童視網膜剝離須開刀
遭導師屢摑 穆斯林童視網膜剝離須開刀
婦分娩同日離院 遺初生子
婦分娩同日離院 遺初生子
老翁離家4日 警熱能探測無人機尋回 斷糧水躺山坡草叢 患糖尿高血壓列高危失蹤者
老翁離家4日 警熱能探測無人機尋回 斷糧水躺山坡草叢 患糖尿高血壓列高危失蹤者
五大訴求「唔一定要齊」 鄒家成稱非要一步登天 官質疑「缺一不可」非「一個即可」
五大訴求「唔一定要齊」 鄒家成稱非要一步登天 官質疑「缺一不可」非「一個即可」
疑官中教師上堂拍片載小紅書 教局：如發現違規會嚴肅處理
疑官中教師上堂拍片載小紅書 教局：如發現違規會嚴肅處理
前年遵辦驗樓令 深水埗大廈塌石屎
前年遵辦驗樓令 深水埗大廈塌石屎
翹英何文田分校 遭領展追租188萬
翹英何文田分校 遭領展追租188萬
警破觀塘碼頭木屋毒窟 再搗工廈毒倉
警破觀塘碼頭木屋毒窟 再搗工廈毒倉
「氚稀釋不消失 入海風險不變」 日本核學者反對排核水 頻撰文憂國民「健忘」
「氚稀釋不消失 入海風險不變」 日本核學者反對排核水 頻撰文憂國民「健忘」
具體排核水時間待定 日領館：先確認名譽受損應對情况
具體排核水時間待定 日領館：先確認名譽受損應對情况
核武廢止研究中心教授：取信公眾 監察淨化技術一年證成效
核武廢止研究中心教授：取信公眾 監察淨化技術一年證成效
團體倡石屎固化污水 作核廢料場建材
團體倡石屎固化污水 作核廢料場建材
採訪手記：災區漸癒 新地町推單車遊辦釣魚會
採訪手記：災區漸癒 新地町推單車遊辦釣魚會
新田站旁建安置屋邨 房協管理2031入伙
新田站旁建安置屋邨 房協管理2031入伙
認代還押者簽令狀 六旬婦：以為舉手之勞
認代還押者簽令狀 六旬婦：以為舉手之勞
修例禁揚聲器叫賣 料明年呈立會 後年初推
修例禁揚聲器叫賣 料明年呈立會 後年初推
許樹昌：新冠變異株EG.5傳播力高 重症未增
許樹昌：新冠變異株EG.5傳播力高 重症未增
大澳檢走私和牛魚翅
大澳檢走私和牛魚翅
周一起嚴打亂過路
周一起嚴打亂過路
孫玉菡：領事稱印傭費用不變 公會：未聞勞工部門轉向 料當局月底訪港時作準
孫玉菡：領事稱印傭費用不變 公會：未聞勞工部門轉向 料當局月底訪港時作準
自瀆跳巴士男認罪 求情稱年前失輔導
自瀆跳巴士男認罪 求情稱年前失輔導
警員酒駕傷途人擬認3罪 否認慫恿傷者勿報警
警員酒駕傷途人擬認3罪 否認慫恿傷者勿報警
城巴撞貨車 兩司機齊傷
城巴撞貨車 兩司機齊傷
大灣區GBA專題：粵人叫外賣食剩 七成粥粉麵飯 研究：食肆分量標示不清 顧客為優惠「湊數」
大灣區GBA專題：粵人叫外賣食剩 七成粥粉麵飯 研究：食肆分量標示不清 顧客為優惠「湊數」
灣區手記：也談浪費 ／文：尚東美
灣區手記：也談浪費 ／文：尚東美
【Emily】上周缺席立會 段崇智現身迎新生 講半個鐘中大歷史課外活動
【Emily】上周缺席立會 段崇智現身迎新生 講半個鐘中大歷史課外活動
【Emily】大埔名貓「老虎仔」逝世
【Emily】大埔名貓「老虎仔」逝世
【Emily】近6屆北京舉辦 「未來科學獎」首在港舉行
【Emily】近6屆北京舉辦 「未來科學獎」首在港舉行
【Emily】「消費權益報道獎」投票 可贏禮品卡
【Emily】「消費權益報道獎」投票 可贏禮品卡
【Emily】汀深關愛隊辦事處開幕
【Emily】汀深關愛隊辦事處開幕
【Emily】百地點快閃遊戲 宣傳廉潔區選
【Emily】百地點快閃遊戲 宣傳廉潔區選