新田科技城四成地可私人參建 允業權人「原址換地」毋須收地 議員：助增速減賠償負擔

發展局昨回應議員5月立法會有關新田科技城土地用途提問稱，預計科技城可利用私人市場力量發展的用地，包括創科、私營房屋、混合商住用途，及物流、貯物和工場用地。

倘需收地300頃 成本300億

發展局稱，扣除河套區興建中的港深創新及科技園後，上述用地面積最多約256公頃，並視乎進一步研究，批撥的土地形式包括公開招標、直接批地和「加強版傳統新市鎮發展模式」，即讓土地業權人以「原址換地」方式參與發展。由於300公頃為私人土地，若全部均按需要收地，根據收回土地特惠補償率，倘以農地每平方呎近1300元價錢計算，總成本將逾300億元。

謝偉銓促交代北都細節

立法會發展事務委員會主席謝偉銓稱，新田科技城批地形式具彈性，除有助推動部分產業快速發展外，對比以往傳統批地模式，能在批地時全面考慮社會整體得益。惟他指出，目前當局尚未公布整個北部都會區詳細發展，令大眾難有全盤掌握，促當局盡快交代。

立法會發展事務委員會委員林筱魯稱，上述做法或可避免政府因應《收回土地條例》補償，需短時間內付出約數百億元補償金。他說，若換地過程順利，甚至可減少收地時當局面對的矛盾，加快發展。他又稱對非原址換地持開放態度，並舉例若部分地主於新田的南北範圍均擁有土地，可集中土地再與政府互換。

發展局回覆本報查詢稱，新田科技城可考慮用「加強版傳統新市鎮發展模式」，主要由政府運用《收回土地條例》（第124章）收地發展，但收地前會容許土地業權人以「原址換地」方式進行與政府規劃意向相符發展，獲批「原址換地」用地將不納入政府收地範圍。