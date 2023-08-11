遭導師屢摑 穆斯林童視網膜剝離須開刀

家屬報警 男童穩定須再做手術

警方回覆稱，東區警區一直與區內學校及相關團體保持緊密聯絡，若接獲相關報案，將適時提供協助及調查。

姊：未能背經文遭摑 料不止一次

香港穆斯林委員會日前在社交媒體揭發事件，並上載涉事男童姊姊的對話紀錄。男童姊姊透露，弟弟上周六因未能背誦《古蘭經》其中一節經文，遭導師多次掌摑，及後因左眼視野「有東西飛來飛去」到急症室求醫，經診斷確認為視網膜剝離，須做6小時緊急手術，6個月後須再動手術。姊姊又稱，「頗肯定」涉事導師不止一次掌摑弟弟，惟弟弟至今次遭掌摑後左眼變紅方告知家人。

記者昨晚到涉事中心了解情况時，遭一名否認是職員的男子大聲質問到訪目的。該男子在記者表明身分後表示，中心尚未到開放時間，要求記者離開並刪除相機內照片，又稱記者「侵犯私隱」，其後關上中心大門。

港穆斯林會：坊間誤解伊斯蘭容體罰

協助涉事家庭的香港穆斯林委員會主席Adeel Malik表示，今次非僅是穆斯林社群發生的事，而是攻擊性的導師毆打學生的個案，涉事導師可以是香港任何一人，呼籲家長留意子女狀况。他重申，穆斯林社群同樣禁止教師體罰或毆打學生，坊間常誤解穆斯林社群容許相關行為，強調個別導師做法不代表伊斯蘭教容許或提倡相關行為。

醫管局稱涉事男童周一（7日）因眼部問題到東區醫院急症室求診，轉介眼科專科門診及安排入院跟進，兩天後接受左眼手術，現情况穩定。局方稱手術後家屬向醫生求助並報警，個案已轉介醫務社工跟進。社署稱醫務社會服務部昨接獲相關個案，已聯絡家人並適切跟進。

民政事務總署回覆稱，少數族裔人士支援服務中心周三接獲一宗關於少數族裔孩童遭教師體罰的電話查詢，惟查詢人拒絕提供具體資料，無法確定是否屬同一個案，暫亦未能聯絡當事人。