基金前年解散 去年信託人秘書6人被捕

基金成立宗旨是為反修例事件傷者及被捕者提供書信聯繫、書籍支援、遙距課程等人道支援，成立後曾被批評為「撐暴基金」，隨後因提供銀行戶口的「真普選聯盟有限公司」申請清盤，基金宣布2021年8月中停止接受新個案，9月停止批出款項，基金秘書處於10月底解散。

國安處去年5月及11月以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪拘捕5名信託人及施城威，據了解6人現正保釋候查，被以國安法第43條實施細則《附表二》下的權力限制離境。

警曾申「提交物料令」索帳戶捐款人資料

警方國安處曾根據國安法向法院申請「提交物料令」，要求基金相關者提供眾籌詳情、帳戶資金往來、捐款人和受助人等資料。據基金網站的工作報告，截至2021年5月底基金曾直接服務近2.3萬人次，直接支援受助人開支達2.12億元，佔總支出逾九成。

此外，5名信託人及施城威早前被指違反《社團條例》，指其作為幹事不曾為基金註冊，各罰款2500至4000元。據控方披露，基金戶口於成立至2021年10月錄得10.3萬筆存款，涉2.7億元；而截至2021年10月6日，戶口結餘為744萬元。除基金秘書施城威，其餘5人就定罪上訴，司法機構網頁至今暫未顯示上訴案排期何時審理。

（港區國安法）