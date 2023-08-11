明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

基金前年解散 去年信託人秘書6人被捕

【明報專訊】「612人道支援基金」（下稱「基金」）2019年7月成立，基金信託人包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、學者許寶強、歌手何韻詩、大律師吳靄儀及立法會前議員何秀蘭。基金2021年解散後，警方國安處去年曾以涉嫌干犯《港區國安法》拘捕5名信託人及基金秘書施城威，據了解，6人正保釋候查，並被以國安法的權力限制離境。

基金成立宗旨是為反修例事件傷者及被捕者提供書信聯繫、書籍支援、遙距課程等人道支援，成立後曾被批評為「撐暴基金」，隨後因提供銀行戶口的「真普選聯盟有限公司」申請清盤，基金宣布2021年8月中停止接受新個案，9月停止批出款項，基金秘書處於10月底解散。

國安處去年5月及11月以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪拘捕5名信託人及施城威，據了解6人現正保釋候查，被以國安法第43條實施細則《附表二》下的權力限制離境。

警曾申「提交物料令」索帳戶捐款人資料

警方國安處曾根據國安法向法院申請「提交物料令」，要求基金相關者提供眾籌詳情、帳戶資金往來、捐款人和受助人等資料。據基金網站的工作報告，截至2021年5月底基金曾直接服務近2.3萬人次，直接支援受助人開支達2.12億元，佔總支出逾九成。

此外，5名信託人及施城威早前被指違反《社團條例》，指其作為幹事不曾為基金註冊，各罰款2500至4000元。據控方披露，基金戶口於成立至2021年10月錄得10.3萬筆存款，涉2.7億元；而截至2021年10月6日，戶口結餘為744萬元。除基金秘書施城威，其餘5人就定罪上訴，司法機構網頁至今暫未顯示上訴案排期何時審理。

（港區國安法）

相關字詞﹕施城威 何秀蘭 吳靄儀 何韻詩 許寶強 陳日君 真普選聯盟 警方國安處 港區國安法 612人道支援基金

上 / 下一篇新聞

國安警拘葉寶琳10人 涉612基金 包括卓佳佳「國難忠醫」成員 涉勾結外國煽暴
國安警拘葉寶琳10人 涉612基金 包括卓佳佳「國難忠醫」成員 涉勾結外國煽暴
遭導師屢摑 穆斯林童視網膜剝離須開刀
遭導師屢摑 穆斯林童視網膜剝離須開刀
婦分娩同日離院 遺初生子
婦分娩同日離院 遺初生子
老翁離家4日 警熱能探測無人機尋回 斷糧水躺山坡草叢 患糖尿高血壓列高危失蹤者
老翁離家4日 警熱能探測無人機尋回 斷糧水躺山坡草叢 患糖尿高血壓列高危失蹤者
五大訴求「唔一定要齊」 鄒家成稱非要一步登天 官質疑「缺一不可」非「一個即可」
五大訴求「唔一定要齊」 鄒家成稱非要一步登天 官質疑「缺一不可」非「一個即可」
疑官中教師上堂拍片載小紅書 教局：如發現違規會嚴肅處理
疑官中教師上堂拍片載小紅書 教局：如發現違規會嚴肅處理
前年遵辦驗樓令 深水埗大廈塌石屎
前年遵辦驗樓令 深水埗大廈塌石屎
翹英何文田分校 遭領展追租188萬
翹英何文田分校 遭領展追租188萬
警破觀塘碼頭木屋毒窟 再搗工廈毒倉
警破觀塘碼頭木屋毒窟 再搗工廈毒倉
「氚稀釋不消失 入海風險不變」 日本核學者反對排核水 頻撰文憂國民「健忘」
「氚稀釋不消失 入海風險不變」 日本核學者反對排核水 頻撰文憂國民「健忘」
具體排核水時間待定 日領館：先確認名譽受損應對情况
具體排核水時間待定 日領館：先確認名譽受損應對情况
核武廢止研究中心教授：取信公眾 監察淨化技術一年證成效
核武廢止研究中心教授：取信公眾 監察淨化技術一年證成效
團體倡石屎固化污水 作核廢料場建材
團體倡石屎固化污水 作核廢料場建材
採訪手記：災區漸癒 新地町推單車遊辦釣魚會
採訪手記：災區漸癒 新地町推單車遊辦釣魚會
新田科技城四成地可私人參建 允業權人「原址換地」毋須收地 議員：助增速減賠償負擔
新田科技城四成地可私人參建 允業權人「原址換地」毋須收地 議員：助增速減賠償負擔
新田站旁建安置屋邨 房協管理2031入伙
新田站旁建安置屋邨 房協管理2031入伙
認代還押者簽令狀 六旬婦：以為舉手之勞
認代還押者簽令狀 六旬婦：以為舉手之勞
修例禁揚聲器叫賣 料明年呈立會 後年初推
修例禁揚聲器叫賣 料明年呈立會 後年初推
許樹昌：新冠變異株EG.5傳播力高 重症未增
許樹昌：新冠變異株EG.5傳播力高 重症未增
大澳檢走私和牛魚翅
大澳檢走私和牛魚翅
周一起嚴打亂過路
周一起嚴打亂過路
孫玉菡：領事稱印傭費用不變 公會：未聞勞工部門轉向 料當局月底訪港時作準
孫玉菡：領事稱印傭費用不變 公會：未聞勞工部門轉向 料當局月底訪港時作準
自瀆跳巴士男認罪 求情稱年前失輔導
自瀆跳巴士男認罪 求情稱年前失輔導
警員酒駕傷途人擬認3罪 否認慫恿傷者勿報警
警員酒駕傷途人擬認3罪 否認慫恿傷者勿報警
城巴撞貨車 兩司機齊傷
城巴撞貨車 兩司機齊傷
大灣區GBA專題：粵人叫外賣食剩 七成粥粉麵飯 研究：食肆分量標示不清 顧客為優惠「湊數」
大灣區GBA專題：粵人叫外賣食剩 七成粥粉麵飯 研究：食肆分量標示不清 顧客為優惠「湊數」
灣區手記：也談浪費 ／文：尚東美
灣區手記：也談浪費 ／文：尚東美
【Emily】上周缺席立會 段崇智現身迎新生 講半個鐘中大歷史課外活動
【Emily】上周缺席立會 段崇智現身迎新生 講半個鐘中大歷史課外活動
【Emily】大埔名貓「老虎仔」逝世
【Emily】大埔名貓「老虎仔」逝世
【Emily】近6屆北京舉辦 「未來科學獎」首在港舉行
【Emily】近6屆北京舉辦 「未來科學獎」首在港舉行
【Emily】「消費權益報道獎」投票 可贏禮品卡
【Emily】「消費權益報道獎」投票 可贏禮品卡
【Emily】汀深關愛隊辦事處開幕
【Emily】汀深關愛隊辦事處開幕
【Emily】百地點快閃遊戲 宣傳廉潔區選
【Emily】百地點快閃遊戲 宣傳廉潔區選