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國安警拘葉寶琳10人 涉612基金 包括卓佳佳「國難忠醫」成員 涉勾結外國煽暴

【明報專訊】警方國安處昨拘捕10名男女，涉嫌違反《港區國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及煽動暴動，指被捕人涉嫌串謀「612人道支援基金」接受海外組織捐款，並資助支援逃亡海外者或推動制裁香港的組織。據了解，被捕人包括612基金前職員卓佳佳及葉寶琳，另有被捕人為中醫診所「國難忠醫」成員，該組織曾為2019年示威者義診。據悉警方認為612基金資助「國難忠醫」，誘使示威者做出違法暴力行為。

涉收海外捐款 資助撐逃亡者組織

警方昨稱，被捕4男6女（26至43歲）正被扣留調查，警方根據法庭手令搜查被捕人住所及辦公地方，檢獲有關文件及電子通訊工具。警方稱行動仍繼續，不排除更多人被捕。

葉兼職書店被搜 負責人：會續聘

其中一名被捕人葉寶琳昨被帶至油麻地天主教書店「塔冷通心靈書舍」調查，下午近6時離開。葉被押走時身穿外套及拖鞋，被鎖上手扣，面帶笑容向傳媒展示OK手勢。書舍負責人楊先生稱，葉兩個月前開始在書舍兼職，一周上班兩天，形容葉做事盡責。楊稱，警方昨持法庭手令到書舍搜查兩個多小時，檢取葉的電腦、電腦屏幕及手機。他知道葉寶琳過往為612基金工作，不會怪責她，亦會繼續聘請她。

據了解，被捕者包括葉寶琳、卓佳佳、趙崇佳、蕭惠營、許謹穎、黃芷欣、蔡蕊芝、李忠仁、郭鎮峰及李梓安，其中卓佳佳及葉寶琳為612基金秘書處前職員，部分被捕人為「國難忠醫」成員，或其協助成立支援示威者團隊成員。

「國難忠醫」網頁顯示，組織2019年10月成立，2020年4月曾捐口罩予美國醫護人員，及後再有不同診所加入，現有5間診所提供中醫服務。國難忠醫成立初期為示威者中醫義診，包括如何應對催淚彈等，成員受訪曾稱營運資金來源為612基金及捐款，專頁曾發文顯示收取50多萬元「612資助」，並捐出10萬元予612基金，據悉警方因而認為612基金資助「黑暴組織」，利用金錢「誘使」示威者做出違法暴力行為。

國難忠醫稱獲援 警疑612資助「黑暴」

被捕人方面，葉寶琳曾任天主教正義和平委員會幹事，2019年9月離任，另曾任民間反對國民教育科大聯盟發言人、菜園村關注組成員、土地正義聯盟執委及民陣副召集人，活躍於社運；她2014年6月企圖闖進立法會大樓反對新界東北前期工程撥款判囚兩周。

卓佳佳有份於2010年創立「馬寶寶社區農場」，該社區農場以實踐永續農業的方針從事農耕，令市民關注本土農業。卓亦曾以粉嶺北農村及居民聯席成員身分舉行反對東北規劃集會。

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕葉寶琳 國安法 612人道支援基金 國安處

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