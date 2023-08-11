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前年遵辦驗樓令 深水埗大廈塌石屎

【明報專訊】深水埗安順大廈簷篷有石屎倒塌，碎片散落一地，其中兩塊接近磚頭大小。一名途人在附近餐廳膳後站在簷篷下目擊石屎跌下並報警，警方到場調查，事件中沒有人受傷。

樓齡42年 屋宇署稱結構無危險

昨午近1時半，深水埗汝州街202至214號安順大廈有石屎塌下，報案人稱剝落的石屎擊中一名男子，但該男子自行離去。警方到場圍封現場，初步相信石屎從大廈簷篷塌下，面積約30厘米乘10厘米。翻查資料，安順大廈自1981年入伙，樓齡42年。屋宇署於2014年向安順大廈公用部分發出強制驗樓通知，通知已於2021年3月獲遵從。

安順大廈住客兼業主立案法團前主席容婆婆表示，大廈簷篷一兩年前有石屎批蕩跌下，已經維修，師傅稱該處有水管加上容易積聚雨水老化剝落。容婆婆稱，「驚唔嚟，點驚得嚟啊，無辦法㗎，𠵱家唔係我話事」。她說現屆主席「無乜理事」，若見到對方會詢問打算如何跟進。附近麵包店員工關小姐表示該處人來人往，若石屎砸中頭部「死得人」，因此有點擔心。

屋宇署回覆查詢稱，派員到場視察後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，大廈法團代表承諾安排修葺工程。因應今次事件，該署稱會繼續跟進，並就上述訂明檢驗及修葺有否違反《建築物條例》展開調查。如發現違規，將會採取適當行動，包括考慮檢控。

相關字詞﹕石屎倒塌 安順大廈

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