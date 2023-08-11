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港聞二

疑官中教師上堂拍片載小紅書 教局：如發現違規會嚴肅處理

【明報專訊】網上流傳有官立中學女教師拍攝上課及工作影片，上載到內地社交平台小紅書。教育局回覆稱 早前接獲查詢，已聯絡學校了解，正按既定程序調查及跟進；如發現教師涉任何違規行為，定會嚴肅處理。

本報周二（8日）查閱該小紅書帳號已不見涉事影片，昨日帳號已改名及移除頭像；該帳號有逾3000名「粉絲」並獲逾5000人「讚好及收藏」。

據網上影片截圖，拍片女子自稱是「香港教師」，洋名Camellia。影片其中一幕疑是上課情况，當中以圖案遮蔽學生容貌。據字幕所示，拍片當時正值「隨堂測驗」；另有畫面是桌上堆滿書簿，字幕是「開始整理一大堆要交給上級檢查的作業」。影片的標籤包括「#香港生活」、「#校園」等。

教育局未有回覆該女子是否任職於網上流傳指的一間新界區官中，局方稱《教師專業操守指引》列舉教師「應該」和「不應」做的行為，例如應嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》及學校私隱政策、謹慎運用社交網絡平台，不應在課堂上做私事等。局方同時提醒，《指引》所列的行為並非詳盡無遺，提醒教師應以保護學生福祉、守護教育專業、維護國家安全和社會秩序為原則，判斷應做及不應做的行為。

朱國強：內地教師流行做法

本港教師不應跟從

小學校長、教聯會立法會議員朱國強說，內地教師很流行在「小紅書」上載學生上課甚至監考的相片，認為香港教師不應跟從，要遵守教育局現行指引和學校政策；除非教師獲校方批准，例如有教學目的，否則不應拍攝學生上課。

相關字詞﹕教師專業操守指引 官立學校

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