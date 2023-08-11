五大訴求「唔一定要齊」 鄒家成稱非要一步登天 官質疑「缺一不可」非「一個即可」

鄒家成第5日出庭自辯，他談及2020年7月抗爭派記者會的前一日獲邀出席，記者會沒有確切組織者，他不肯定邀請來自被告張崑陽、岑敖暉還是黃之鋒。鄒理解，在初選勝出的非傳統泛民才有份出席，鄒不將受審被告陳志全視為此派系。鄒供稱，當天在學聯辦公室召開記者會前，各人曾商討及草擬會上讀出的抗爭派立場聲明，出席者均閱讀過並同意聲明內容，除此之外沒有共同發表的言論。

鄒指出，出席者有興趣就可回答記者提問。被告王百羽曾稱，如沒五大訴求就堅決反對財案；另一被告梁晃維稱，反對財案是代議士的權利，亦提倡議會攬炒，迫使政府向人民低頭，鄒庭上表示同意上述說法。

至於岑敖暉稱相信全部出席者進入議會後，「我哋」會好堅定行使基本法的權力及否決財案，鄒稱不同意這說法，但認同岑重新回答問題時，稱若已落實五大訴求就有空間磋商，否則「暴政當道、魔警橫行」就否決。法官李運騰追問，五大訴求是否屬於決定因素？鄒認為政府回應訴求已足夠。

指岑敖暉不主張無差別否決

李官指出，岑在「落實」訴求後才會滿意，而鄒是「回應」訴求，關注兩人立場是否有分別。鄒表示認識岑，對方「唔係話一定要晒五大訴求先會同政府傾」，岑不主張無差別否決，而是在財案不涉訴求的情况下才反對，因岑於會後曾稱，「唔通政府掟幾千萬查警暴我都投反對票？」陳官稱，「五大訴求」口號的下一句是「缺一不可」，而非「一個即可」。鄒認為，整句口號背後的精神不是要求一步登天，而是當政府回應一或兩個訴求後，仍鍥而不捨地爭取。

稱出於禮貌不直指35+難成事

之後鄒接受被告黃碧雲和林卓廷的辯方大律師盤問，鄒稱，立法會議員可於財案提質詢，若他見到財案沒處理訴求就會在財委會提問，此時可謂談判階段。在被告柯耀林一方盤問下，鄒稱不認識柯及李永成，不知他們有否出席新界東會議，亦不知李是否沙田區政的成員。接下來控方問鄒，為何沒在初選論壇直說「35+」並不可能達成，鄒答道「諗住有禮貌少少」，以免「搞『喎』人哋個場」，故只說可能性非常之低。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）