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老翁離家4日 警熱能探測無人機尋回 斷糧水躺山坡草叢 患糖尿高血壓列高危失蹤者

【明報專訊】七旬翁周日（6日）離開油塘寓所沒有返回，家人翌日報警。警方經調查後確認七旬翁身處地區，昨凌晨出動熱能探測無人機，於將軍澳環保大道近寶邑路山頭尋獲離家4日的七旬翁，他當時已斷水斷糧，清醒躺在山坡草叢，其後由救護車送院檢查。

73歲男子劉載興周日離開油麗邨寓所後失蹤，家人翌日報案。據了解，事主患有高血壓和糖尿病，需定期到健康中心覆診，失蹤前沒與家人爭執，為第一次失蹤報告，警方將其列為「高危失蹤人士」。據悉，警方曾於周一（7日）晚10時許聯繫到失蹤老翁，他自稱在山坡上，然而拒絕透露具體位置。

老翁與警聯繫 曾拒透露具體位置

警方調查八達通紀錄及翻查閉路電視片段，確認老翁曾在環保大道近蓬萊路下車，遂以無人機展開探測。從警方提供相片及片段可見，警方在一平台操控無人機，無人機在上空盤旋並射出閃光，其後熱能探測搜索到老翁位置，儀器亦拍攝到老翁黑白影像。

警方及消防昨凌晨約2時，在環保大道對上約50米山坡尋獲老翁，他當時身穿格仔襯衣，清醒躺在草叢。救援人員用「山兜」將他救回地面，再由救護車送往將軍澳醫院檢查。據悉，事主向醫生表示在山坡上摔倒受傷，警方正調查其失蹤原因，案件由九龍東失蹤人口調查組跟進。

警訓練遙控駕駛 逾250人合格

翻查《警聲》2021年報道，警方無人機配備熱能探測及遙距廣播等功能，人員能藉此探測叢林中發出熱能的目標或在搜索範圍內廣播資訊，水警總區曾在2020年利用無人機到南丫島搜索80歲失蹤老婦。警方當時表示，無人機可在較接近地面的高度空中搜索，減輕地面搜救人員負擔，以較短時間搜索更大的範圍。

另外，《警聲》今年報道，重點及搜查組已為超過250名人員提供小型無人機訓練，以成為合資格的警隊遙控駕駛員。

相關字詞﹕無人機 失蹤 失蹤人士

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