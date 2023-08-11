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【Emily】近6屆北京舉辦 「未來科學獎」首在港舉行

【明報專訊】由內地科學家、企業家發起嘅「未來科學大獎」，將於10月14至17日首次喺香港舉行系列活動，其中頒獎禮將壓軸最後一日喺香港故宮博物館舉行，頒發「生命科學獎」、「物質科學獎」及「數學與計算機科學獎」，得獎名單下周三（16日）率先公布。獎項捐贈人代表王強噚日喺傳媒午宴話重視獎項嘅公信力，設科學委員會確定並認可提名人資格，以不記名方式確認最終獲獎人。

航運未復 選址方便科學家出席

王強話評審機制設計「盡可能公正」，由23名海內外資深及優秀科學家組成科學委員會，負責確定提名人資格，提名人要係世界一流科學家，例如諾貝爾獎得主等，每個提名人每年只可提交一次提名，唔可以聯名推薦候選人。

王強話過去6屆都係北京做主場，今年首次喺香港舉辦整個系列活動，係因為香港基礎研究能力強，另外新冠疫情後航空運力未完全恢復，活動將有來自全球各地嘅科學家出席，選址香港更便利。今屆大獎周程序委員會聯席主席盧煜明提到，兩名諾貝爾獎化學獎得主，包括2013年獲獎嘅美國斯坦福大學結構生物學教授Michael Levitt及2018年獲獎嘅英國生物化學家Gregory Winter都會出席科學峰會。

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