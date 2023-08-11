【Emily】近6屆北京舉辦 「未來科學獎」首在港舉行

航運未復 選址方便科學家出席

王強話評審機制設計「盡可能公正」，由23名海內外資深及優秀科學家組成科學委員會，負責確定提名人資格，提名人要係世界一流科學家，例如諾貝爾獎得主等，每個提名人每年只可提交一次提名，唔可以聯名推薦候選人。

王強話過去6屆都係北京做主場，今年首次喺香港舉辦整個系列活動，係因為香港基礎研究能力強，另外新冠疫情後航空運力未完全恢復，活動將有來自全球各地嘅科學家出席，選址香港更便利。今屆大獎周程序委員會聯席主席盧煜明提到，兩名諾貝爾獎化學獎得主，包括2013年獲獎嘅美國斯坦福大學結構生物學教授Michael Levitt及2018年獲獎嘅英國生物化學家Gregory Winter都會出席科學峰會。