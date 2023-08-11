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大灣區GBA專題：粵人叫外賣食剩 七成粥粉麵飯 研究：食肆分量標示不清 顧客為優惠「湊數」

【明報專訊】內地外賣普及，同時也帶來浪費問題。由廣東省文明辦、省委網信辦、省發改委、省商務廳、省市場監管局、南方報業傳媒集團、國家統計局廣東調查總隊7個單位聯合成立的「廣東省外賣點餐浪費問題調研小組」，早前調查外賣點餐浪費情况，發現最多人浪費的是粥粉麵飯等主食，並列出多種成因。

省政府發起 3萬人填問卷

就外賣浪費問題，調研小組實地走訪廣州、深圳、汕頭、佛山、韶關、東莞、湛江7個廣東省城市，加上座談交流及問卷調查，蒐集外賣平台、餐飲企業、消費者、業內人士、相關政府部門意見，最終收回共30,338份有效問卷。問卷調查對象涵蓋「60後」至「00後」，以18至25歲、26至30歲年齡層比例最多，分別為36.1%及22.5%。

調研小組發現，不同食品種類中，米飯、麵條等主食的浪費情况較多，佔問卷受訪者的68.3%，浪費主因一種是店舖標示分量不清晰，顧客吃不完；另一種原因是消費者為了湊夠享有優惠或減價的指定金額，額外多叫單價較低的主食，導致浪費。據「南方網」報道，25.1%受訪消費者認為優惠活動「誘導」顧客超出需求地落單。

「寧多勿少」 商家贈品多被棄

另外，套餐附贈的飲料、小菜、例湯等亦易被浪費，佔受訪者比例的25.7%。調研小組引述韶關餐飲協會負責人表示，部分商户為討好消費者，奉行「給多不給少」原則，以附贈免費餐品作招徠，但它們的質素、口味未必迎合到消費者，例如一些商户送贈不知名的紙包飲品，多數會被丟棄。

調研小組亦指出，商家為追求利潤及平衡外賣平台抽佣等成本，設定較高的起送價，也會令消費者「被迫」點更多食物，造成浪費。另一方面，外賣配送時間太長、外賣盒保溫不足，也是31.7%消費者認為會影響食物口感繼而加劇剩食的原因；運送時包裝破損等造成食物湯汁溢出等，也會加劇浪費。

食肆指平台缺分量選項

同時調研小組又認為，消費者節約意識不高，沒考慮自己吃不吃得完；能提供小分量套餐的商户不多，外賣平台提醒標語不起眼等有助節約的宣傳推廣不足，這些因素也加劇食物浪費。不過，有商户也向調研小組反映難處，稱堂食可以提醒客人點餐分量，但網上平台叫外賣缺乏「個性化選項」，難就每個客人的食量、口味等提醒，唯有以「標準化」口味分量製作食物。

餐具無走 外賣盒過度包裝

除了食物，調研小組指餐具外賣盒浪費也是一大問題。例如為了保持食物口感，不同小食各自有獨立包裝，一碗湯粉除了湯和粉分開打包，配菜也各有盒裝，結果一個套餐已用上多個大小不一的外賣盒。另外，雖然外賣平台可選擇不需提供即棄餐具，但商户往往忽略，還是會附送餐具。71.6%受訪餐飲業者也認為外賣的塑膠包裝帶來浪費。

明報記者

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