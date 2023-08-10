體育館維修工高台墮斃 承建商暫停投標資格

發展局促交改善方案

確認安全方考慮准競標

勞工處回覆稱，該處死亡案件辦事處已聯絡死者家屬並安排會面，據《職業安全及健康條例》等法例，僱主須在合理切實可行範圍內確保僱員安全及健康，包括設置及保持安全的作業裝置及工作系統等；按現行制度，在使用升降台前，僱主及承建商等應制定安全工作系統，並按製造商指引操作及保養，僱員亦須遵守安全措施。

發展局昨發稿稱，涉事承建商為局方「認可公共工程承建商名冊」和「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」承建商。建築署回覆指該承建商為「宏宗建築有限公司」。據發展局名冊，該公司原可投標逾4億元的丙組建築合約，現遭取消資格。本報昨致電該公司，無人接聽。

發展局稱，前晚通知該公司即時暫停投標資格，包括未來招標及已投標但未獲批合約工程，並要求獨立安全審核，且按結果提交改善方案及落實措施；另將因應意外調查結果，按需要向承建商進一步規管。

工權會倡定行業指引

工權會總幹事蕭倩文稱，業界多年來升降台操作無法例或行業指引規管，為人詬病，只有勞工處籠統指引；又稱現時雖可按職安條例追討承建商責任，惟條文不夠仔細，建議政府下令建造業議會制定行業指引，列明工友資格及操作守則等要求，長遠修例提供保障。建造業總工會職業安全顧問李光昇稱，近年升降台「愈升愈高、愈來愈大型」，工友有迫切需要修讀相關課程，建議參考吊船操作做法，規定工友修讀一至兩天課程及考試。

康文署於事發當日停用轄下同型號升降台。該署昨回覆稱，涉事升降台由斯凱杰科（Skyjack）於1993年出產，型號為SJP25，轄下康樂場地只有肇事體育館使用。蕭倩文引述工程業界稱，該款升降台有欠安全，底部腳架不穩仍可升高，促全港停用。