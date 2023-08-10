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港聞二

「綁纜失誤」潮漲船沉 資深船長：低級錯誤

【明報專訊】銅鑼灣避風塘昨早有一艘由太陽能推動的塑膠廢物收集船下沉，警方接報到場了解，事件中無人受傷。海事處表示會繼續跟進事件。涉事船舶營運機構回覆，指因停泊時船纜索失誤，致潮漲後入水。有資深船長指有關失誤絕對是「低級錯誤」。

海事處回覆本報查詢時表示，昨日銅鑼灣避風塘內有船沉沒，處方隨即派員到場了解，船東於下午將船浮起。

昨早約10時，有人發現避風塘對開約10米海面，有一艘3米乘3米的船下沉，只露出船頂及太陽能板，遂報警。水警及海事處接報到場調查，其後有遊艇駛近，以起重滑輪固定沉船，亦有外籍男子下水視察該船狀况。

翻查資料，匯豐2020年11月與非牟利組織「潔淨水域行動（Clean Waterways Initiative）（CWI）」合作，推出為期3年的「潔淨水域計劃」，透過4艘零碳排放、太陽能推動的船收集本港水域塑膠廢物，每艘船每次可收集超過2500公升漂浮於海面的塑膠，計劃亦包括安排學生和社區組織出海視察等活動。。

該船營運機構CWI回覆本報查詢稱，事件非因船故障而起，而是繫泊纜繩出現問題，導致潮漲時將船拖入水而淹沒。當時船上無人，其後亦成功將船重新浮起，船體或結構沒損壞，其餘3艘同款船亦正常運作。

索纜預水位「是常識」 質疑另有肇因

有資深船長表示，該船須持營業牌照駕駛，持營業牌照船長的經驗，一般較遊樂牌照豐富，泊船綁纜預留「走盞位」是常識，因短纜而導致船在潮漲時入水，絕對是「低級錯誤」；而前晚至昨凌晨3時46分，潮漲約0.8米，理應不會因綁纜長短而致船傾斜入水，不排除另有原因。

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