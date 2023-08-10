招聘「婚禮統籌」盜資料 求職者內地實習「被結婚」 累計拘49人 假結婚集團主腦女友落網

兩年逾40案 涉500萬元

入境處昨早突擊搜查屯門及慈雲山兩個住宅單位，拘捕一名29歲男子及27歲女子，兩人為情侶，報稱無業，該男子為假結婚集團主腦，其女友則參與假結婚。處方調查顯示，涉案集團熟悉內地的婚姻安排，並已運作一段時間，於2017至2019年期間安排逾40宗假結婚個案，初步估計個案涉金額超過500萬元，至今累計拘捕15男34女，年齡介乎25至50歲，當中35人為香港居民，當中有八成為30歲以下女士，而另外14人則為內地居民，主要來自廣東及福建。警方調查行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

入境處調查行動組高級入境事務主任陳展康表示，入境處發現逾40宗犯案手法相似的懷疑假結婚個案，經調查後鎖定涉案集團，指他們會於社交平台刊登招聘廣告，以優厚薪酬招攬年輕人從事「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」等，並列明女士優先。集團其後索取求職者個人資料後，再訛稱為他們提供實習培訓，了解婚禮步驟及手續，誘使求職者參與模擬婚禮，但「假戲真做」，以假結婚過程中獲得的個人資料及「結婚證件」轉交「另一半」，對方藉此申請來港探親及申請定居。據了解，整個「實習」過程於內地進行。

模擬婚禮假戲真做 「伴侶」獲居港權

入境處指部分求職者中途起疑，惟集團隨即會以可觀報酬利誘求職者，最終「半推半就」參與假結婚。初步相信求職者一般收近3萬至5萬元報酬參與。入境處又指其中兩名被捕女子，疑受「男友」唆擺下參與假結婚，她們稱較早前經交友平台認識同一男子，其後發展成情侶，男子再分別以償還欠債及籌備婚禮為由，誘使兩人假結婚以換取報酬，惟女子結婚後均未能取得報酬，其後男子更失聯。

求職者報酬逾3萬 中途起疑再利誘

入境處稱會繼續大力打擊透過「假結婚」騙取香港居留權的非法活動，重申任何人如以欺詐手段取得香港居民身分，將會被依法取消留港資格及身分證，最終會被遣返原居地。