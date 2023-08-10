【Emily】首屆貓迷博覽 主僕可同行

大會訪1200人 養貓者月花$1495

大會並發布港人養貓調查結果，喺第一季用問卷訪問近1200人，九成人有養貓，當中逾四成人養咗一隻貓，近一成人養咗超過5隻貓，受訪者平均每月養貓花費1495元，比舊年升咗近兩成。

今次博覽除咗眾多參展攤位，會場仲會擺兩座分別5.5米同兩米高嘅「平安貓包山」，高啲嗰座由3000個含有貓草嘅平安包組成，相信會成為打卡勝地。同場仲會展出國畫大師李玉凱畫嘅卷軸《百貓圖》真迹，展覽集團嘅總經理朱雪玲話，好有可能係美國國際愛貓聯合會（CFA）博物館最後一次借出呢幅畫。

大會並喺Instagram舉辦「Meow Dance Challenge」，只要以Reel（連續短片）形式拍片同分享，大會就會每10條片捐一包貓糧，目標係向流浪動物救助機構捐1萬包。博覽會入場費30元，持長者卡、傷殘人士證或1米高以下小朋友免費入場；每日頭200名非本地入場者亦唔使畀錢，仲會有一張100元現金券𠻹。