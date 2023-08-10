指聾福會執委連任違會章 龍耳前主席敗訴

有委員連任逾30年 違會章附例上限

原告為鄧肇中，被告為聾福會、現任聾福會執行委員會主席雷偉彬，以及另外8名於2020年周年會員大會當選的委員。法官裁定原告敗訴後，稱他自委員會決議後已沒理據繼續訴訟，何况去年被告更去信原告，在不求訟費下要求擱置訴訟，故頒令原告須支付被告訟費。

法官於判辭交代原委，稱原告2020年12月出席聾福會周年會員大會，聾福會因應疫情間人數限制，將會員分發至現場大會及直播房間。原告於直播房間欲提質詢，職員建議他寫下問題，原告拒絕。聾福會在大會不設發問環節，只蒐集會員意見及待大會完結後處理。最終雷與另外8名被告在大比數投票下當選。

官：事後有召大會確認當選 沒理據訴訟

原告一方提出，雷當時已連任逾30年，違反會章附例所訂30年上限；被告反稱，會章附例於2018年起生效，故應理解為以2018年為起點，重新計算30年之限。法官反駁，附例意思簡單，委員當選年期受限制，重置時間之說法有違常理，故雷當選應無效。但聾福會翌年11月召開特別會員大會，再投票確認當選委員資格，同日委員會決議撤銷附例，彌補2020年周年會員大會的不正當。加上聾福會基於疫情而引入直播安排，終裁定原告敗訴。

【案件編號：HCMP 1223/21】