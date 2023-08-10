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7專業學會促啟生態評估 確保新田科技城「濕地零損失」

【明報專訊】擬於明年第四季動工的新田科技城擬議發展大綱圖5月中曝光，為期兩個月公眾參與活動上周六完結。香港建築師學會、香港建築文物保護師學會、香港工程師學會、香港園境師學會、香港規劃師學會、香港測量師學會及香港城市設計學會共7個專業學會昨發表聯合聲明，原則上支持發展新田科技城，但認為發展影響到逾百公頃濕地及濕地走廊，惟當局至今未公布具體發展參數，促盡快做生態評估及考慮盡早生態補償，以確保「濕地零淨損失」（no net loss in wetland）。有學會建議，當局可考慮將部分創科土地轉移至北部都會區生態價值較低的地點。

本報向發展局查詢會否公布新田科技城公眾參與活動的意見及共收到意見數量，局方昨回應稱正分析和整理蒐集到的意見，適時公布。至於學會建議，局方稱會考慮所有收到的意見，第三季提交環評報告。

濕地補償應有更具體建議 太遲或難補

園境師學會長陳元敬指出，政府擬議發展範圍涵蓋濕地範圍，除影響逾100公頃魚塘，亦建議移除部分濕地保育區，認為當局應盡量做到「濕地零淨損失」。他認為，當局就濕地補償應有「更具體建議」，同時考慮補償時間表，若太遲才補償，有可能「補償唔返」，建議有需要甚至可「先補償，後建設」。

陳元敬又說，發展將對濕地造成影響，認為當局可集合各方面的環境及生態專家等以研究影響。他補充，即使發展科技城亦「唔代表要剷平所有嘢」，強調此非先進的發展模式。

倡部分創科土地轉至北都

建築師學會長陳澤斌表示，最新擬議發展中，部分作發展創新科技園區原屬三寶樹濕地保育公園的區域，認為當局應做科學研究，以客觀分析證明新發展對環境的影響屬可接受，例如全面的候鳥遷徙路徑調查，並同時考慮深圳生態走廊，以達至真正雙城整合規劃。他又建議當局考慮將部分創科土地轉移到北都生態價值較低的地點，以作替代及減少對保育公園影響。

陳澤斌認為，目前科技城與相鄰三寶樹濕地保育公園界線值得更深入探討，建議當局沿現有魚塘形狀設定邊界，以免截斷魚塘。

規劃師學會前會長李建華稱，今次發展涉較多濕地，研究小組需仔細解決保育區和發展區的銜接問題。他又認為當局應盡快做生態評估，以研究緩解方案、將對生態影響減到最低。

相關字詞﹕建築師學會 新田科技城

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