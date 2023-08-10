利益申報更新 多局長減持物業

政府昨更新官員及行會成員個人利益申報資料，其中多名局長過去一年減持物業（見表）。盧寵茂去年利益申報包括4個物業，其中一個夫婦共同擁有的英國空置住宅單位今年未再申報，而兩個南區住宅單位今年僅申報其中一個。盧寵茂不再持有海外物業後，各局長僅房屋局長何永賢及財庫局長許正宇仍持有海外物業。

兩局長變「無殼」 兩司長物業改妻持

鄧炳強和麥美娟去年分別申報各擁有一個住宅物業，二人今年均未再申報，並稱無任何物業。本報分別向盧寵茂、鄧炳強及麥美娟的新聞秘書查詢3人是否已出售物業及原因，未獲正面回應，僅稱已就其投資及利益申報作周年更新。

特首李家超及財政司長陳茂波的利益申報均無改動，政務司長陳國基去年申報與妻子共同持有3個本港物業，今年則全改妻子持有。律政司長林定國去年申報3個物業，其中與妻子共同擁有的住宅今年改由妻子獨有。

副局政助多人增持 「樓王」胡健民添一申報

一眾司局長未有添置物業，不過多名副局長及政治助理則增持物業。本身物業數量冠絕問責官員的胡健民，今年新增申報一個由配偶全資擁有的油尖旺區住宅單位出租，令其申報物業增至15個。勞福局副局長何啟明今年申報一個配偶擁有的油尖旺區住宅物業，合共申報兩個。原為「無殼蝸牛」的文體旅局政助招文亮今年申報與配偶聯名擁有一個馬鞍山的自住物業。醫衛局副局長李夏茵今年亦申報擁有多一個車位。

行會8非官守成員申報哥球會籍

16名行政會議非官守成員方面，大部分成員所持物業變動不大，港大校委會前主席李國章申報的物業仍是最多，有34項物業單位和17個車位。增持物業的行會成員只有兩人，分別是召集人葉劉淑儀和民建聯陳克勤。多名非官守成員亦續任不同公司的受薪董事職務，其中全國政協陳清霞除續任北京同仁堂科技發展股份及朗生醫藥控股的獨立非執董外，新擔任中國海外發展的獨立非執董。前食衛局長高永文則新擔任南豐集團轄下醫療集團的獨立董事，以及由身兼立法會議員的眼科醫生林順潮創立的希瑪集團的顧問。

另外，昨日更新的申報資料中，有8名非官守成為申報為哥球會會員，包括葉劉淑儀、陳清霞、經民聯副主席林健鋒、金管局前總裁任志剛、資深大律師湯家驊、鄉議局主席劉業強、恒大校務委員會主席鄭慕智及恒生銀行前行政總裁梁高美懿。