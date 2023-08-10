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港聞

港聞二

威院內外科合作 HEART Team縮短冠心重症輪候手術

【明報專訊】現時主要透過「通波仔」或「搭橋」手術治療「重症冠心病」，以解決病人心臟主幹或3條冠狀血管阻塞情况，並恢復心臟血液供應。但病人從檢查到確診，需要先轉介到心胸外科，然後再以書信轉介至心臟內科，病人需要經過長時間的轉介和等候過程。威爾斯親王醫院於2019年成立重症冠心病多元治療團隊「HEART Team」，專責處理重症冠心病個案，有效將病人等候預約手術的日數從以往的160日，大幅減至84天，讓病人可及早得到治療。團隊至今已治療超過500名病人。

等候預約160日減至84日

HEART Team成立後，當病人出現重症冠心病症狀，隨即會被安排進行冠心血管導管造影，其後確診為重症冠心病後，便會由HEART Team跟進治療。HEART Team是由心臟內科與心臟外科資深教授、年輕醫生和手術室護士等組成，共有超過200人。團隊每周會開會研究最適合病人的治療方案，每個月處理最少20宗個案，並與病人及其家屬見面，講解治療程序。

自成立團隊之後，除減少病人預約手術時間外，病人留院至手術日數亦由以往12天減至9天，整體留院日數由16天減至10天。

老翁曾停心跳 術後兩周出院

團隊成員之一、外科顧問醫生郭慧婷提到，一名快將80歲的病人蔡伯伯，於去年農曆年三十晚在家中準備團年飯期間，突然胸口劇痛。蔡伯伯送到急症室後心臟停頓，經電擊搶救後恢復心跳。之後發現蔡伯伯有非常嚴重的冠狀動脈閉塞，心臟內科遂先為他做「通波仔」手術，以維持心臟功能，HEART Team再為他做「搭橋」手術。

蔡伯伯於手術後兩周出院，與家人享用元宵節湯圓，其親友都難以相信他能於短時間內完成手術出院。

4年治500人 冀其他公院採用

內科及藥物治療科副顧問醫生池偉健稱，團隊口號為「一除以零等於無限」，意思是重症冠心病人往往命懸「一」線，團隊成員間「零」距離合作，能創造「無限」生機。HEART Team今年獲醫管局選為「傑出團隊」，團隊冀心臟內科與心胸外科的合作模式可推展到新界東及新界西聯網醫院，讓更多病人受惠。

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