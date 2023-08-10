明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

鄒：僅支持基本法「應有功能」 官質疑個人解讀 擁護「一本不存在的基本法」

【明報專訊】民主派初選案昨踏入第102天審訊，被告鄒家成繼續自辯。法官質疑鄒家成供稱自己擁護《基本法》，卻形容基本法是「精心設計的殖民工具」，說法不一致；鄒家成稱，只有香港落實「雙普選」，基本法才能產生應有功能，他僅支持基本法應產生的功能。法官聽罷指鄒想法來自個人對基本法的解讀，好比各人對《聖經》有不同詮釋，基督教亦有不同派系。

国安法用簡體 因非立會通過

鄒家成日前作供時哽咽拭淚，他昨甫開庭表示抱歉，自言失禮。鄒在辯方主問下表示，他在初選提出「香港民族主義」，旨在高舉族群利益，不過《港區國安法》生效後，其選舉文宣就刪去「民族抗暴」字眼，以免違法。庭上展示鄒的帖文以簡體字寫「国安法」三字，鄒承認刻意，因為國安法並非由本港立法會通過，「我唔鍾意用番繁體字去講國安法」。

稱中華民族入侵 否認指中共

鄒家成曾在初選論壇談及中華民族入侵，形容基本法為「殖民工具」，引起法官討論（見表）。鄒庭上表示，中華民族非指中共，是指干預港人自主、損害港人利益的宣傳工具；香港受擁有中華民族思想的人操控，導致「香港民族」根基減弱，他在初選宣揚香港民族理念，冀建構香港民族。

法官李運騰關注，鄒將香港人講成一個民族，是否有別於中華民族；鄒同意，指一個民族建基於語言和價值等形成的共同體。李官進一步問，鄒主張香港自治與「港獨」不同，兩者是否有矛盾；鄒不同意，指中港關係建基於《中英聯合聲明》，香港人理應享有國防和外交以外的自主權，一國兩制正正源於兩地「族群」的利益和價值不同。

官指可為香港民族意圖顛覆

李官聽畢表示，究竟鄒有否提倡港獨，可能屬當前爭議的議題（live issue）；另一法官陳慶偉表示，鄒供稱不主張港獨，至於他是否為了香港民族思想，具意圖顛覆國家政權，則是另一回事。

至於基本法是「殖民工具」的說法，鄒家成稱他從信仰角度思考擁護基本法，要結合現實考慮，例如人大釋法和拒絕落實「雙普選」，是基本法和一國兩制被視為殖民工具的條件；一旦落實雙普選，基本法和一國兩制才能「產生本身應該要產生的功能」。李官笑言，鄒是否擁護自己想像而來、一本「不存在的基本法」；鄒重申自己支持基本法應該產生的功能。陳官補充，這未必建基於鄒的想像，可能是鄒對基本法的解讀。

鄒家成曾在民間初選論壇回應在議會「打交」的問題，鄒稱會「揪低」親中派，並準備用任何手段癱瘓議會。鄒庭上表示「打交」意指自衛，假設他受襲就會攻擊對方，「從來無諗過，開開下會主動冚佢一巴咁樣，𠵱個太黐線喇」；癱瘓一字則指阻止會議進行，他承認用字誇張。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕鄒家成 高等法院 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

醫科聯招佔額 港大45%中大70% 港大醫學院8年不達75%承諾 校方：達標便錄取
醫科聯招佔額 港大45%中大70% 港大醫學院8年不達75%承諾 校方：達標便錄取
港大：即使人口減 近4年收生平均分續緩升
港大：即使人口減 近4年收生平均分續緩升
肌萎生楊樂天考入城大工科 盼體驗入宿上莊
肌萎生楊樂天考入城大工科 盼體驗入宿上莊
上月塌石屎 旺角寶安大廈昨墜窗傷一人
上月塌石屎 旺角寶安大廈昨墜窗傷一人
果農十年重植商譽 籲東京說好故事 盼內地香港撤禁制 冀日政府向國內外解釋理據
果農十年重植商譽 籲東京說好故事 盼內地香港撤禁制 冀日政府向國內外解釋理據
指急於排放屬面子工程 在野黨議員斥未衡量社經環境因素
指急於排放屬面子工程 在野黨議員斥未衡量社經環境因素
學者：日人難理解國際批評
學者：日人難理解國際批評
採訪手記：輻射計隨身 數字飈升格外留神
採訪手記：輻射計隨身 數字飈升格外留神
為全人類生命保護星球發聲 華9點質疑日排污正當性
為全人類生命保護星球發聲 華9點質疑日排污正當性
招聘「婚禮統籌」盜資料 求職者內地實習「被結婚」 累計拘49人 假結婚集團主腦女友落網
招聘「婚禮統籌」盜資料 求職者內地實習「被結婚」 累計拘49人 假結婚集團主腦女友落網
「綁纜失誤」潮漲船沉 資深船長：低級錯誤
「綁纜失誤」潮漲船沉 資深船長：低級錯誤
體育館維修工高台墮斃 承建商暫停投標資格
體育館維修工高台墮斃 承建商暫停投標資格
六旬過路漢捲車底亡 紅巴司機涉危駕被捕
六旬過路漢捲車底亡 紅巴司機涉危駕被捕
警搗毒品倉拘17歲少年 檢逾830萬元大麻K仔
警搗毒品倉拘17歲少年 檢逾830萬元大麻K仔
啟用10年 郵輪碼頭擬檢視定位 楊潤雄視察稱原非想變商場 議員倡仿海運碼頭發展
啟用10年 郵輪碼頭擬檢視定位 楊潤雄視察稱原非想變商場 議員倡仿海運碼頭發展
4線免費巴「車等人」 的士久候嘆被搶客
4線免費巴「車等人」 的士久候嘆被搶客
城規談高球場 有委員倡康署交他人管理
城規談高球場 有委員倡康署交他人管理
警涉泄同袍資料 5000元保釋
警涉泄同袍資料 5000元保釋
修例禁揚聲器叫賣 擬設定額罰款萬元 訂噪音上限 節慶活動可延至凌晨
修例禁揚聲器叫賣 擬設定額罰款萬元 訂噪音上限 節慶活動可延至凌晨
威院內外科合作 HEART Team縮短冠心重症輪候手術
威院內外科合作 HEART Team縮短冠心重症輪候手術
利益申報更新 多局長減持物業
利益申報更新 多局長減持物業
7專業學會促啟生態評估 確保新田科技城「濕地零損失」
7專業學會促啟生態評估 確保新田科技城「濕地零損失」
指聾福會執委連任違會章 龍耳前主席敗訴
指聾福會執委連任違會章 龍耳前主席敗訴
民間電台擅展標語案8．31裁決
民間電台擅展標語案8．31裁決
大灣區GBA專題：港人灣區可購社保 增退休保障
大灣區GBA專題：港人灣區可購社保 增退休保障
【Emily】首屆貓迷博覽 主僕可同行
【Emily】首屆貓迷博覽 主僕可同行
【Emily】野豬現中環 被「人道處理」
【Emily】野豬現中環 被「人道處理」
【Emily】「好玩城市」政策倡議書 民建聯促改善遊樂設施
【Emily】「好玩城市」政策倡議書 民建聯促改善遊樂設施
【Emily】譚文豪合資餐廳 「一日三餐」9‧30最後一天
【Emily】譚文豪合資餐廳 「一日三餐」9‧30最後一天
【Emily】警方5車出巡宣傳防騙 播伍仲衡作曲《凡事無免費》
【Emily】警方5車出巡宣傳防騙 播伍仲衡作曲《凡事無免費》
【Emily】海洋公園再推全年會籍 成人$1380 小童$980
【Emily】海洋公園再推全年會籍 成人$1380 小童$980