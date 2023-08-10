鄒：僅支持基本法「應有功能」 官質疑個人解讀 擁護「一本不存在的基本法」

国安法用簡體 因非立會通過

鄒家成日前作供時哽咽拭淚，他昨甫開庭表示抱歉，自言失禮。鄒在辯方主問下表示，他在初選提出「香港民族主義」，旨在高舉族群利益，不過《港區國安法》生效後，其選舉文宣就刪去「民族抗暴」字眼，以免違法。庭上展示鄒的帖文以簡體字寫「国安法」三字，鄒承認刻意，因為國安法並非由本港立法會通過，「我唔鍾意用番繁體字去講國安法」。

稱中華民族入侵 否認指中共

鄒家成曾在初選論壇談及中華民族入侵，形容基本法為「殖民工具」，引起法官討論（見表）。鄒庭上表示，中華民族非指中共，是指干預港人自主、損害港人利益的宣傳工具；香港受擁有中華民族思想的人操控，導致「香港民族」根基減弱，他在初選宣揚香港民族理念，冀建構香港民族。

法官李運騰關注，鄒將香港人講成一個民族，是否有別於中華民族；鄒同意，指一個民族建基於語言和價值等形成的共同體。李官進一步問，鄒主張香港自治與「港獨」不同，兩者是否有矛盾；鄒不同意，指中港關係建基於《中英聯合聲明》，香港人理應享有國防和外交以外的自主權，一國兩制正正源於兩地「族群」的利益和價值不同。

官指可為香港民族意圖顛覆

李官聽畢表示，究竟鄒有否提倡港獨，可能屬當前爭議的議題（live issue）；另一法官陳慶偉表示，鄒供稱不主張港獨，至於他是否為了香港民族思想，具意圖顛覆國家政權，則是另一回事。

至於基本法是「殖民工具」的說法，鄒家成稱他從信仰角度思考擁護基本法，要結合現實考慮，例如人大釋法和拒絕落實「雙普選」，是基本法和一國兩制被視為殖民工具的條件；一旦落實雙普選，基本法和一國兩制才能「產生本身應該要產生的功能」。李官笑言，鄒是否擁護自己想像而來、一本「不存在的基本法」；鄒重申自己支持基本法應該產生的功能。陳官補充，這未必建基於鄒的想像，可能是鄒對基本法的解讀。

鄒家成曾在民間初選論壇回應在議會「打交」的問題，鄒稱會「揪低」親中派，並準備用任何手段癱瘓議會。鄒庭上表示「打交」意指自衛，假設他受襲就會攻擊對方，「從來無諗過，開開下會主動冚佢一巴咁樣，𠵱個太黐線喇」；癱瘓一字則指阻止會議進行，他承認用字誇張。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）