修例禁揚聲器叫賣 擬設定額罰款萬元 訂噪音上限 節慶活動可延至凌晨

擬大增罰款 公眾諮詢兩月

環保署建議立法禁止店舖於公眾地方或附近範圍使用揚聲器叫賣，即使改以真人叫喊形式所造成的噪音，仍續受現時《條例》第5(4)條管制，至於店舖用揚聲器作非叫賣用途，例如食肆使用揚聲器安排取票、排隊或入座，或者餐廳或酒吧播放音樂、新聞及球賽，則不受此法例所限。

環保署表示，建議就住用處所及公眾地方發出的噪音，設立1萬元定額罰款機制，以及將最高罰款由1萬元調高至5萬元；而建築地盤和工商業處所發出的噪音，第一次定罪罰款增加至最高18萬元；第二次或其後定罪，最高可處36萬元罰款；犯罪期間則每日罰款3.5萬元（見表）。

不涵蓋食肆叫入座播音樂

此外，環保署建議容許指定節日慶祝活動，例如音樂、曲藝及歌唱表演，可延長至凌晨1時，但噪音水平於當天晚上11時至翌日凌晨1時，不可高於背景噪音水平10分貝，而翌日凌晨1時至早上7時，活動發出的噪音規管維持不變，即不應在鄰近的「噪音感應強的地方」可以聽到。

環保署又建議加入條文，授權監督可要求任何人提供涉案資料協助執法，如任何人作出虛假陳述或評估，即屬犯罪，最高可判罰款10萬元。

授權要求交涉案資料

虛假陳述可罰10萬

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，政府應思考是否需要「一刀切」禁止所有商舖使用揚聲器叫賣；他舉例，工展會、街市等人流旺的地方，在人聲鼎沸的環境裏，商舖難以用廣播以外的方式向消費者介紹商品。邵又指出，延長夜間慶祝活動時間關鍵是選對位置，例如西九文化區、啟德郵輪碼頭等相對遠離民居的地方，即使再晚一點影響亦較小。