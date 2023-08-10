城規談高球場 有委員倡康署交他人管理

政府計劃下月收回170公頃粉嶺高球場的「舊場」範圍，涉32公頃用地，當中約9.5公頃擬建屋用地（涉及「舊場」3個洞）由「住宅（甲類）」暫時修訂為「未決定用途」；餘下約22公頃按原建議劃為「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶。

南蓮園池作例 園境師學會：值考慮

根據會議紀錄，會上大多數委員認為需考慮本港未來10年房屋供應，加上土地資源緊張，同意約9.5公頃適合作建屋意向。有委員同時提出，南蓮園池雖屬康文署轄下，但由志蓮淨苑負責管理公園，包括設計、建造、監管及日常維修。委員稱，南蓮園池建築理念為讓參觀者享受傳統中式美學設計，並融入宗教概念，同時設一定規則，整體上有別於康文署管理的公園；又認為志蓮淨苑妥善管理南蓮園池，令其在繁華都市中成為罕見且寧靜的公園，康文署日後管理有關用地時可考慮上述例子。

園境師學會長陳元敬回應本報查詢稱，康文署內部未有足夠草地管理專家，認為上述建議值得考慮。

根據康文署資料，「南蓮園池」佔地約3.5公頃，採用仿唐代的設計及特色的木結構、園池放置大量奇石及遍植古樹，設有紀念品小賣店、素菜館、茶館及多功能活動室等供市民參觀使用。

翻查資料，香港哥爾夫球會將於10月及11月舉辦兩項大型高球賽，文體旅局長楊潤雄上月中曾稱，會按實際情况及需要借地給球會舉行賽事，預計借出期由9月中至11月中；康文署會在約11月中再做維修保養工程，料12月逐步開放相關地方裏面的用地。

明報記者 區慧盈