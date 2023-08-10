4線免費巴「車等人」 的士久候嘆被搶客

巴士早上載400人 楊潤雄：交通暢順

文體旅局長楊潤雄與旅遊事務專員沈鳳君昨早到場視察，並與的士司機交流。楊潤雄認為新安排實施後交通大致暢順，未來會適時微調措施，下周會與副政務司長卓永興開會檢討，並指下周六有大型郵輪停泊，冀新措施有幫助。

以本港作母港的「名勝世界壹號」郵輪昨早約9時泊岸，截至10時半，城巴雙層巴士22R線共開出10班次，接載290名乘客；3條免費穿梭巴士線共開出8班次，其中往尖沙嘴、西九文化區、高鐵站的車共接載53人，開往港鐵金鐘站共接載44人，開往旺角染布房街則共接載17人。

郵輪客有讚改善 有指穿梭巴效率差

郵輪乘客港人葉女士稱，新冠疫情前碼頭的士候車區排長龍「人等車」，至少需等約半小時，故當時決定坐小巴到附近港鐵站，但亦需等至少半小時才有車；而昨日的士和免費巴士加多，變成「車等人」，情况有改善。

來自台灣的楊小姐則批評穿梭巴效率差，半小時才有一班，她上月亦曾乘郵輪訪港，質疑情况無改善，又批評昨日安排混亂，原本一行4人計劃坐穿梭巴到市區，卻因滿座被迫與友人分隔兩車。

300現金券派畢 有的士稱不再來

到碼頭載客的士可獲發50元石油氣現金券，約於10時25分派畢，共派出287張。的士司機莫先生約9時20分到碼頭，自言到碼頭「觀察情况如何」，非貪圖現金券；由於同時間有大量的士等客，他輪候約一小時仍未上客，認為免費接駁巴「搶光客人」，「下次不會再到碼頭載客，派50元（石油氣現金券）都不會再入（碼頭）」。

適逢現金券派完而首名向隅之的士司機羅先生約11時到碼頭，等候約50分鐘未有客，他說只是剛巧駕車經過附近，故駛入碼頭「休息一下」。羅對於未能領券不感失望，認為現金券未成誘因，「你在碼頭外載客至少有27元，載兩次都54元了」。