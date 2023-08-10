啟用10年 郵輪碼頭擬檢視定位 楊潤雄視察稱原非想變商場 議員倡仿海運碼頭發展

被問商舖營運 楊：設計原意用於上落船

郵輪碼頭交通配套問題近日引起關注，政府昨日實施5項措施以疏導乘客（見另稿），楊潤雄昨早到碼頭視察時，被問到郵輪碼頭餐廳等商舖的營運情况，他指十多年前設計碼頭的主要想法是用作讓遊客上落船，以及針對海運碼頭的水深未能容納大船，故郵輪碼頭目標是讓較大的船停泊，而非變成商場，設計上無地方作商業用的考慮。他說，現時整個啟德發展區「多咗好多發展」，包括將建成的啟德體育園，是時候重新檢視郵輪碼頭在啟德的長遠定位。

啟德郵輪碼頭佔地面積大，樓高3層全長約850米，大樓內有長達42米的無柱空間，郵輪旅遊淡季時可支援會展作展覽用途。碼頭頂層平台設有公園，佔地2.3萬平方米（相若3個標準足球場），設施包括中央草坪、觀景平台、水景花園及噴泉廣場等。

顏汶羽倡變休閒場所 「體育區」配合體育園

九龍東立法會議員顏汶羽認為，郵輪碼頭的商場「可以話係冇設施可言」，除旅客之外無市民願到該處，建議政府將碼頭及商場分拆成兩個項目，碼頭保留用作上落船，商場位置改為主題式休閒場所，例如大型室內遊樂場等，甚至配合啟德體育園改為「一站式體育用品主題區」，吸引本地人定期光顧，「有人流先會有交通」。他稱海運碼頭是成功例子，海港城客源亦非單靠旅客。

觀塘區議會主席、立法會議員柯創盛認為，整個郵輪碼頭需從用家角度出發，最大問題在於郵輪停靠時難以安排交通，長遠上建立集體運輸設施必不可少。他稱碼頭的零售面積不少，應盡快引入不同店舖，激活當區經濟。他認為政府要與碼頭營運商有開放式討論，單靠單一營運商激活碼頭未必能做到。

崔定邦：旅客盼直達旅遊點 不想啟德「遊花園」

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，啟德仍屬發展區，基礎配套滯後可理解，但涉及郵輪碼頭的配套並非旅遊部門便可處理，亦涉交通等配套，例如並非所有旅客都有八達通。崔強調，旅客不希望花時間在啟德一帶「遊花園」，而是希望直達旅遊點。

本土研究社成員陳劍青認為，郵輪碼頭有先天不足之處，位處跑道末端「係死症」，無計算清楚經濟成本收益，前期規劃已「出事」，後來再補救已很困難。他認為如當局將該區定位變得旅遊化，要考慮會否影響當地居民生活，以免土瓜灣擾民事件再現。