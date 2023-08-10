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港聞

港聞二

為全人類生命保護星球發聲 華9點質疑日排污正當性

【明報專訊】日本最快本月下旬排放核污水。中國政府把核污水排放事件提升至國際層面處理，中國駐維也納聯合國和其他國際組織代表團（「代表團」）發表文件，羅列9點質疑日本政府排放核處理水的合法與正當性，另稱為「保護全人類賴以生存的唯一星球、人類的生命健康」，指日方應全面回應國際社會的關切、停止強推核污水排海計劃。

代表團昨（9日）向聯合國《核不擴散條約》（NPT）籌備會議提交《關於日本福島第一核電站事故核污染水處置問題的工作文件》，提到核安全關係到社會穩定等，並列出9理據敦促日方以負責任方式處置核污水。文件指出，日方未充分論證所有可能的處置核污水方案、未有證明淨化裝置的長期有效性和可靠性；另批評東京電力公司曾多次隱瞞、篡改核污水數據，質疑機構審查評估的說服力。

東京電力計劃每年最多排放22萬億貝克的含氚（Tritium）核污水，而福島第一核電站在事故前，每年排放約2.2萬億貝克氚。日媒共同社早前引述中國13個監察點的數據稱，內地13座核電站排放的污水，氚含量均超福島核電站事故前的排放量，如浙江省東部的秦山核電站2021年排放約218萬億貝克氚。

日媒指華核廠污水氚含量更高

華斥不應與正常排放混為一談

中國代表團在文件稱，日本核污水包含熔融堆芯中各種放射性核素、處理難度大；而一般核電站正常運行產生的廢水主要源於工藝排水、地面排水等，嚴格遵守國際通行標準，認為日方不應將核事故產生的核污水與各國核電站正常運行產生的廢水混為一談。

另外，日本首相岸田文雄日前曾稱，就排放核污水問題，已與日本漁民溝通並逐漸形成信賴關係。福島縣漁業協同組合聯合會（縣漁聯、磐城市）會長野崎哲則反駁稱，處理核污水及維持漁業發展，對振興福島縣均相當重要，質疑岸田文雄的言論並無理據。

（福島核污水．系列三）

相關字詞﹕福島核污水 福島縣 岸田文雄 東京電力公司 不擴散核武器條約 聯合國 核污水 福島核污水系列

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