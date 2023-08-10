採訪手記：輻射計隨身 數字飈升格外留神

【明報專訊】「擔心核輻射嗎？」這大概是筆者赴日採訪前，以至返港後最常被友人問及的一句。翻查本港衛生署網站，輻射劑量以「希」為單位，胸肺照射Ｘ光及乘坐長途飛機分別會接觸0.05毫希及0.08毫希輻射，換言之日常均有可能接觸，長期暴露在輻射物質才會增加致癌風險。
福島縣作為近代最嚴重核事故的地點，筆者「口裏說不，身體卻很誠實」，赴日前借了友人的輻射計，量度受災廢墟時輻射劑量。在福島核電廠4公里外的海灘，錄得0.10微希輻射；在離核電廠5公里外的大熊町，錄得0.47微希輻射；至於儲存大量核廢料的「中間貯藏設施」外圍，一度錄得1.31微希輻射。不過，數據只供參考，因應風向、儀器準繩度以至測量方法，或出現不同結果，惟當時作為唯一參考工具，一旦數字飈升，採訪團隊也格外留神。
核輻射泄漏後，不少人因擔心而避免購買福島縣的食品。訪問福島市果園後，果農熱情送上一籃稱為「曉」的蜜桃。為了好好珍惜心意，採訪團隊每晚回到酒店，就是一日一「蜜桃」，並驚覺福島縣的桃分外清甜，大概是多了份當地人情味。
明報記者
（福島核污水．系列三）
福島核污水系列
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