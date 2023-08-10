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港聞

港聞二

學者：日人難理解國際批評

【明報專訊】東京大學大學院文學研究科副教授張政遠在東京接受訪問，分析日本民眾對排於核污水的取態和關注點。張認為，執政自民黨擁有相當大的支持聲音，在野黨顯得相對疲弱，這種政治氣候下，日本反對聲音未有很大迴響。按他觀察，東京大部分人並不關心，反而當排放計劃演變成國際外交議題後，由於國家受國際輿論批評，日本國民未實際了解已先入為主，認為別無他法的日方只能排放核污水，民眾亦不明白中國及韓國為何有這麼大的反對聲音，久而久之事件變成一場言辭之爭。

漁農界憂再損產品風評

日本政府提出，解決核廢水是重振福島經濟的前提。張政遠說，日本漁農業界反而憂慮排放核污水後，將再次損害產品風評；舉例福島會津若松市距核電廠相當遙遠，地處內陸地區亦不受核污水影響，但至今仍有荒廢農田，反映整個福島縣信譽曾遭受嚴重打擊。張政遠認為，核事故帶來太大破壞，形容「帶來的傷痕相當深」，不少災民在其他地方開展新生活，未必重回福島，回去的料以老一輩為主。他又提到「中間貯藏設施」的核廢料30年後何去何從，至今仍未有方案。

日本政府稱，鄰近亞洲國家或地區都有將核廢料以液體形式排放入海洋、河流或隨通風系統釋放到大氣，如韓國的古里核電廠，2019年排放約91兆貝克的含氚的液體。張政遠稱，上月曾到訪位於釜山的古里核電廠，當地漁夫擔心的並不一定是核污水成分，反而憂慮用作冷卻核反應堆的水，一旦排放至大海或構成熱污染，影響海草生長，長遠破壞整個海洋生態平衡，對漁民打擊更嚴重。

鑑於日本國內漁業界反對，日媒本月初引述消息稱，首相岸田文雄將親自游說漁業組織代表，以尋求理解和支持。張政遠提到，當年核電安全神話破滅，如今未經漁民同意下排放核污水，「漁夫猶如再度被騙」，故獲當地漁民同意屬「關鍵」，否則會釀成「特大公關災難」。他認為，核污水處理屬科學問題，但排放核污水計劃已變成政治問題，畢竟「最終決定排放的並非科學家，而是時任首相菅義偉」，「這個政治判斷不一定有很多科學根據，或會考慮成本等因素，而科學只是其中一個考慮點」。

（福島核污水．系列三）

福島核污水系列

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