指急於排放屬面子工程 在野黨議員斥未衡量社經環境因素

阿部知子認為，日本政府有多種選項處理核污水，例如興建更多儲水槽存放，或以混凝土固化核污水用作核電相關基建，但卻選擇「最壞」及「最後」的選項，而國際原子能機構亦未有評估其他選項的可行性。她促請政府顧及漁民和民眾感受，與各界商討最能保護海洋的處理方法。

社會聚焦氚 惟污水含69種輻射物

日本駐港總領事岡田健一早前表示，對於本港市民把「處理水」誤解成「核污水」感到遺憾。日方所指的「處理水」，即透過先進液體處理系統（簡稱ALPS），把污水輻射物質稀釋至符合國際安全標準才排出大海。

本身是兒科醫生的阿部知子認為，社會聚焦關注「氚」的影響，惟核污水有最少69種輻射物，包括鋦244、碘129及鍶90等，即使分開30年排放，大海累積輻射物數量不變；現時無足夠數據反映相關輻射物對人體及環境影響，而日本作為一個島國，排放核污水最終只會令所有民眾均接觸到，故批評政府以「處理水」之名淡化嚴重性。

阿部知子上月中連同黨內4名眾議員，與韓國最大在野黨「共同民主黨」議員發表聯合聲明，要求日本政府和東京電力中止計劃，認為排放核污水難以避免污染海洋，促請共同探索替代方案。相關行動遭黨內外批評，認為他們自損聲譽，阿部知子遭立憲民主黨幹事長岡田克也口頭警告。被問到其他4名黨友「倖免」會否感到不公平，阿部知子相信，由於自己較其他人「站得更前」才遭譴責。

她認為排放「核廢水」不是政治議題，着社會聚焦於「保護海洋免受輻射污染」，並感謝韓國、台灣及香港等地在這項議題上的聲援。她提到2011年核事故後，福島縣居民從無放棄重建家園，希望日本政府不要再次傷害他們的感受。

（福島核污水．系列三）

福島核污水系列

相關報道：

福島漁民：漁業剛振 排核水如自殺 問「為何國家可違法」 一旦損聲譽「漁獲難再有問津」

料排核污水影響最少數月生意 有港批發商已停買10都縣水產「適應」

築地魚檔料影響短暫 港禁令或「助攻」日旅業

南相馬前市長：政府擅決排核水「濫權」 內地香港限制日水產 「料因中美中日關係緊張」

問10都縣 仙台市盼港府「基於科學」撤禁令

6萬人參與相馬馬術祭典 居民遊客：對福島投信心一票

果農十年重植商譽 籲東京說好故事 盼內地香港撤禁制 冀日政府向國內外解釋理據

學者：日人難理解國際批評

採訪手記：輻射計隨身 數字飈升格外留神

採訪手記：幅員廣租車 攝記兼任「車手」

採訪手記：約訪多食檸檬 街訪少願拍照