果農十年重植商譽 籲東京說好故事 盼內地香港撤禁制 冀日政府向國內外解釋理據

明報記者 施晉宇、賴俊傑 福島、東京報道

其他工作難比果農有趣 災後留守

「為死難者好好活下去」

位於​​福島縣福島市的「まるせい果樹園」，約10公頃的土地由業務部長佐藤ゆきえ的家人及員工在內22人合力打理。果園距福島第一核電站約86公里，佐藤透露2011年核泄漏事故時她40歲，家人曾勸她帶同兩名就讀中小學的兒子離開家鄉，往他處開展新生活。打理果樹園近10年的她說，「無其他工作比果農更有趣」，在其他地方重新業務根本「不可能」，「無論地形或土壤等所有事情都不再一樣」，遂決心留在福島；慶幸家人及孩子積極面對生活，無因輻射而不安或沮喪。當年東北大地震造成近1.6萬人死亡，她對於死亡數字感震驚，憶述有居於沿岸地區的朋友都在事故中身亡，花了好幾年時間才走出陰霾，「必須盡力為死難者好好活下去」。

外界懷疑安全 水果一度滯銷

外界懷疑福島產品安全，距離第一核電廠甚遠的果樹園亦受影響。佐藤表示，災前年均收入約8000萬日圓（約437萬港元），惟事故發生當年，「幾乎無顧客，也無工作可做」，生意額只有約3000萬日圓；引述會計師稱「若收入不足6000萬日圓，果樹園就無法生存」，故需向銀行借貸。面對滯銷，她帶着白桃及蘋果等農產品參加全國各地包括千葉、東京、大阪等災後舉辦的復興市場，積極拓展生意。

面對突如其來的「空餘時間」，友人鼓勵佐藤修讀食品教育相關課程，啟發她參照日本、亞洲以至全球的優良農業規範（Good Agricultural Practices，簡稱GAP），改良種植方法並取得認證。現時，她亦主動向消費者公布農產品輻射檢測數據，以挽回顧客信心。災後同時觸發她檢視銷售程序，約七成五的農作物在種植前，已與包括連鎖超級市場在內簽訂銷售協議，現時生意額是災前兩倍。

指未來依靠海外市場

稱排放廢水非任何人的錯

核事故令福島縣多處變成廢墟，佐藤稱自己到過部分地方，形容「充滿野生動物」、「市面潔淨但欠缺活力」，讓她感到「復興福島仍有很多工作」。對於日本政府計劃排放核污水，她說對此中立，認為並非任何人的錯，全球應該合作解決相關問題；提到據說仍有一成五日本人拒絕購買福島產品，在核污水安全性成疑下，日方應全面公布科學數據，重振福島縣產品的聲譽。她又表示，日本面對少子化及高齡化社會，本土消費力下降，未來需依靠海外市場維持業務，期望中國與香港撤除禁令，農產品可出口至兩地。

（福島核污水．系列三）

福島核污水系列

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