上月塌石屎 旺角寶安大廈昨墜窗傷一人

昨午3時許，一扇約60乘40厘米鋁窗墜落旺角道30至36號寶安大廈、貫通通菜街與花園街的後巷地面，窗框損毁，玻璃碎片散滿一地。27歲姓林男子報稱途經後巷時被玻璃濺傷手臂，輕傷由救護車送往廣華醫院治理。

涉事後巷有士多 檔主稱多人出入吸煙

警方接報到場調查並圍封後巷，初步發現8樓一個單位的一扇窗「消失」，警員登樓查察。現場消息指單位為劏房單位，警方正聯絡業主及租客，事故原因仍在調查。該大廈後巷有一間士多，在士多工作的陳婆婆稱平日後巷多人出入，不時有人逗留吸煙，對大廈接連塌石屎及墜窗表示有些擔心。

8年前遵強制驗窗 何鉅業：可收緊5年一驗

屋宇署網頁顯示，該署2014年12月24日向寶安大廈發出強制驗窗通知，遵從日期為2015年12月3日。測量師學會建築政策小組主席何鉅業稱，相信墜窗與早前塌石屎無關，又指對上一次遵從強制驗窗已是8年前，認為可收緊至每5年一驗。

油塘兩車疑中墜石 地盤負責人被捕

另油塘發生懷疑碎石墜下事故，昨午12時許一輛駕駛學院的學牌私家車途經嘉榮街時，車尾擋風玻璃疑被碎石擊中爆裂，另一架同樣掛學牌的客貨車的教車師傅稱，前車私家車爆玻璃後不足5秒，「（客貨車）車頂傳來響聲」，輕微凹陷。兩車損毁無人傷。警方接報到場，以涉嫌容許物件從高處墮下拘捕34歲姓葉男子。消息指他是房委會高宏苑地盤負責人。

房屋署表示，有關事件地點接近房委會於油塘欣榮街的一個工地，經了解後得悉涉事地點附近發現碎石；房署已責成承建商立即採取適當措施，避免同類事故發生；事件有待警方調查，若有需要房署與承建商會配合。