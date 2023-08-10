醫科聯招佔額 港大45%中大70% 港大醫學院8年不達75%承諾 校方：達標便錄取

港大院長劉澤星：仍維持極高取錄質素

本報昨向港大醫學院查詢，院方是否滿意今年有45%醫科新生經JUPAS取錄，未獲正面回覆。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅昨晤傳媒時稱，港大一直希望達到75%收生承諾，又稱不是故意錄取較少JUPAS學生，只要學生達標便會錄取。港大醫學院院長劉澤星透過該院發稿表示，很高興愈來愈多學生選擇在港大讀醫，指該科「依然維持極高之取錄水平及質素，是我們對卓越教學堅定不移的承諾」。

中大：取錄逾半「首百名尖子」 逾八成讀醫

兩大醫學院採取不同收生計分方式。中大昨發稿稱，該校取錄逾半成績屬「全港首百名」的尖子，當中逾八成人入讀中大醫科；又指以DSE 7科滿分為49分計，取錄30名成績達46至49分的學生；至於醫科下設的「環球醫學領袖培訓專修組別」連續10年成為「全港收生成績之冠」，7科成績中位數為46.5分，其中皇仁書院「超級狀元」羅澤嘉早前已表明揀選環球醫學領袖培訓專修組別。

港大醫學院則採「加分制」，DSE考獲第5級等於5.5分、考獲5*等於7分、考獲5**即8.5分。該院稱，經JUPAS入讀的學生，DSE最佳6科中位數為43.5分，包括14名DSE考獲49.5分或以上的學生，院方指他們可選擇修讀該院下學年新推的「傑出醫科學人」學習軌道。新計劃設提早一年畢業的「五年制課程路徑」，以及在第3年設增潤學年，讓學生修讀醫學研究碩士的「研究路徑」。

即將入讀港大醫科的德望學校「狀元」鄭苡晴昨表示，曾掙扎留港或留學，最終被港大新計劃吸引決定留下來，「藉計劃出國學習，並體驗研究工作，一舉兩得」。聖保羅男女中學「超級狀元」古冰心亦將入讀港大醫科。

學校推薦直接錄取 港大醫科收22人

另外，今年第2屆的「學校推薦直接錄取計劃」容許各資助大學在DSE放榜前，破格取錄具特殊才華的DSE考生。中大醫科未有參加計劃，港大醫科今年首納入，22人經此獲取錄。嚴志堅稱，經計劃取錄的醫科生無論在學術或非學術方面的表現都非常好，「文武雙全」，且DSE成績平均分都有45，與經JUPAS錄取的學生無異，相信他們未來會對社會做出很大貢獻。

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